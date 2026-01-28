Siber casuslukta korkutan gerçek: Google’ın dinleme skandalı! 68 milyon dolarlık ‘itiraf’ gibi tazminat
Google’ın evleri gizlice dinlediği iddiasıyla milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmesi ve Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden yürüttüğü yeni siber savaş stratejisi gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Sabah Ajansı moderatörü Cansın Helvacı, teknoloji devlerinin kişisel verileri nasıl ele geçirdiğini ve siber casusluğun ulaştığı ürkütücü boyutu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Dünya genelinde siber güvenlik tartışmaları sürerken, teknoloji devi Google'ın evleri gizlice dinlediği iddiasıyla açılan davada milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmesi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden yürüttüğü yeni savaş stratejisi gündeme bomba gibi düştü.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sabah Ajansı moderatörü Cansın Helvacı, teknoloji devlerinin kişisel verileri nasıl ele geçirdiğini ve siber casusluğun geldiği ürkütücü boyutu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
NETANYAHU'NUN YENİ SAVAŞ MEYDANI: SOSYAL MEDYA
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefon kamerasını bantlamasının ardındaki siber korku tartışılırken, eli kanlı liderin teknoloji devleriyle olan kirli iş birliği de deşifre oldu. Konuyu değerlendiren Cansın Helvacı, "Netanyahu'nun açıklamasına göre artık yeni savaş sistemi sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Oradan saldırıp, güçlenip ele geçirmek lazım diyorlar ve zaten birçok yeri ele geçirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı. Faruk Erdem ise bu stratejinin arkasındaki devasa bütçelere dikkat çekerek, "Bu sistemleri kullanmak için teknoloji devlerine milyar dolarlık paralar aktardılar. Google ve Apple gibi devlerle masaya oturup bu yatırımları konuşuyorlar" sözleriyle küresel siber operasyonun boyutuna vurgu yaptı.
GOOGLE'DAN 68 MİLYON DOLARLIK 'İTİRAF' GİBİ TAZMİNAT
Siber casusluk iddiaları sadece savaş stratejileriyle sınırlı kalmadı; teknoloji devlerinin evlerimizin içine kadar girdiği tescillendi. Amerika'da Google Asistan'a karşı açılan davayı hatırlatan Cansın Helvacı, "Kullanıcılar herhangi bir düğmeye basmadan cihazın ev içinde kayıt yaptığını iddia ediyor. Google ise bu gizli dinleme iddialarıyla ilgili riskleri görüp davacılara 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti" dedi. Faruk Erdem ise bu tazminatın aslında bir itiraf niteliğinde olduğunu belirterek, "Daha yüksek bir tazminat çıkmasın diye bu parayı ödeyip konuyu kapatmak istiyorlar. Bu aslında dinlenildiğinin kesinleşmesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.