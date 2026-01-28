Siber casuslukta korkutan gerçek: Google’ın dinleme skandalı! 68 milyon dolarlık ‘itiraf’ gibi tazminat

foto: ahaber.com.tr

YAPAY ZEKA BİZİ İZLİYOR MU?

Cihazların sadece sesimizi değil, görüntümüzü de takip ettiği iddiaları programda geniş yer buldu. Kendi deneyimini paylaşan Faruk Erdem, "Yapay zekaya 'üzerimdeki kıyafet yakışmış mı?' diye soruyorum, hemen yorum yapıyor. 'Peki beni görüyor musun?' diye sorduğumda ise 'hayır tahmin ediyorum' diyerek ifadesini değiştiriyor. Oysa o an kamerayı izlediği çok açık" ifadelerini kullandı. Cansın Helvacı da bu duruma katılarak, "Bir platformu açtığınızda önünüze düşen reklamlar tesadüf değil. Burada bir araba ya da kırmızı kazak konuşalım, hemen reklamı önümüze düşüyor. Bu cihazlar bir ağa bağlı olduğu sürece kaçış yok, bizi dinliyorlar" sözleriyle izleyicileri uyardı.