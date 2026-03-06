Yıllardır aynıydı, artık değişti! İşte Google Haritalar’ın yeni logosu

Google, dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Haritalar'ın logosunu yeniledi. İkonik harita pini korunurken renkler daha yumuşak bir geçişle yeniden tasarlandı. Yeni simge Android ve iOS sürümlerine güncellemeyle geliyor.

Google, Google Haritalar uygulamasının logosunu güncelledi. Uzun süredir kullanılan simge, yapılan tasarım değişikliğiyle farklı bir görünüme kavuştu. Şirket, uygulamanın sembolü haline gelen harita pini tasarımını korudu. Ancak renk geçişleri yeniden düzenlendi ve ikonun iç yapısında bazı tasarım değişiklikleri yapıldı.

🎨 TASARIMDA RENK GEÇİŞLERİ DEĞİŞTİRİLDİ Yeni simgede Google'ın karakteristik renkleri farklı bir tasarım anlayışıyla kullanıldı. Önceki simgede harita pininin içinde keskin sınırlarla ayrılmış dört renkli bölüm yer alıyordu. Bu renkler şunlardı: ➔Mavi ➔Yeşil ➔Sarı ➔Kırmızı Yeni tasarımda bu keskin ayrımlar kaldırıldı. Renkler birbirine geçişli bir şekilde yerleştirildi. Böylece simgede gradyan renk kullanımı tercih edildi.

📌 HARİTA PİNİ TASARIMINDA GÜNCELLEME Yeni simgede harita pini önceki tasarıma göre daha büyük görünüyor. Pin içinde yer alan dairenin boyutu da artırıldı. Bu değişiklikle birlikte pinin üst kısmındaki halka daha ince bir yapıya sahip oldu. Simgenin genel yapısı yeniden düzenlenerek farklı bir görünüm oluşturuldu.

🕰️ GOOGLE HARİTALAR'IN ÖNCEKİ TASARIMLARI Google Haritalar simgesi geçmişte farklı tasarımlarla kullanıldı. İlk iPhone'da yer alan Google Haritalar simgesi, yolları temsil eden iki çizgi içeriyordu. Bu çizgilerden birinde kırmızı bir harita pini bulunuyordu. Diğerinde ise 280 numaralı otoyolu gösteren bir tabela yer alıyordu.

Daha sonraki tasarımda simge katlanmış harita görünümüne dönüştürüldü. Bu tasarımda farklı renk blokları kullanıldı ve sağ tarafta kırmızı bir pin yer aldı. Sol üst köşede küçük bir G harfi bulunuyordu.