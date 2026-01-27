CANLI YAYIN

Telefon, laptop, tablet, kablosuz kulaklık... Mahremiyet Google'a uğramadı! Yıllarca herkesi dinlemiş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Telefon, laptop, tablet, kablosuz kulaklık... Mahremiyet Google'a uğramadı! Yıllarca herkesi dinlemiş

ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını "bilgileri dışında dinlediği" iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

Foto ArşivFoto Arşiv

68 MİLYON DOLARLA PAÇAYI KURTARDI

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

AAAA

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Katil İsrailden Amazon ve Googlela gizli pazarlıkKatil İsrailden Amazon ve Googlela gizli pazarlık KATİL İSRAİL'DEN AMAZON VE GOOGLE'LA GİZLİ PAZARLIK
ABden Googlea flaş soruşturmaABden Googlea flaş soruşturma AB'DEN GOOGLE'A FLAŞ SORUŞTURMA
ABden Googlea rekabet soruşturması!ABden Googlea rekabet soruşturması! AB'DEN GOOGLE'A REKABET SORUŞTURMASI!
Google yorumları oyunu deşifre oldu!Google yorumları oyunu deşifre oldu! 'GOOGLE YORUMLARI' OYUNU DEŞİFRE OLDU!

#Apple #ABD #Google
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın