Ödeme yapılmayınca yeni ceza kesildi! Rusya’dan Google’a 16 Milyar Ruble fatura

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 18:37 Son Güncelleme: 27 Şubat 2026 18:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Rusya, önceki para cezalarını ödemeyen Google’a 16 milyar ruble (206 milyon dolar) ceza verdi. Moskova mahkemesi, şirketin yasaklı içerikleri kaldırmaması ve kullanıcı verilerini yerelleştirmemesi nedeniyle yasalara uymadığına hükmetti. Google, daha önce de VPN erişimi nedeniyle ceza almıştı.