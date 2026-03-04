Alman ordusunda personel krizi: Zorunlu askerlik tartışılıyor

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) karşı karşıya olduğu en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu belirterek, gönüllü sistemin başarısız olması durumunda zorunlu askerliğin kaçınılmaz hale geleceğini bildirdi.

Otte, Alman ordusunun modernizasyon sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporunda sahadaki duruma dair tespitlerini paylaştı.



Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin, ülke silahlı kuvvetlerini Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu yapma planlarını raporda değerlendiren Otte, sahadaki durumun kağıt üzerindeki hedeflerle örtüşmediğini belirtti.



Raporda, personel yetersizliğinin ordunun en büyük sorunu olduğu belirtilerek, "Personel, silahlı kuvvetlerin en ciddi darboğazı olmaya devam ediyor. Siyasi hedefler, askeri gerçekliğin önüne geçme riski taşıyor. Eğer gönüllü hizmet modeli yetersiz kalırsa, bir sonraki adım zorunlu askerlik hizmetine geri dönmek olacaktır." ifadeleri kullanıldı.