Epstein skandalında Almanya bağlantısı! Suç ortağı Maxwell'in "basın kartı" maskesi ifşa oldu!

Jeffrey Epstein davasında ortaya çıkan yeni bir belge, skandalın Avrupa ayağını gözler önüne serdi. Epstein'ın en yakınındaki isim olan ve insan kaçakçılığı ile cinsel istismar suçlarından hüküm giyen Ghislaine Maxwell'in, Almanya'da düzenlenmiş uluslararası bir basın kartına sahip olduğu belirlendi. ABD Adalet Bakanlığı dosyalarına giren bu bilgi, suç ağının "gazeteci" kimliği üzerinden nasıl gizlendiği sorusunu gündeme taşıdı.

DOSYADAN ÇIKAN ŞOK BELGE: ALMAN BASIN KARTI

Alman Der Spiegel dergisi tarafından gündeme taşınan haberde, Maxwell'in karanlık işlerini yürütürken uluslararası dokunulmazlık sağlayan bir zırh kullandığı iddia edildi. Dergi, "Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, Almanya'da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahipti" ifadelerini kullandı. Haberde yer alan bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı soruşturma dosyalarında, Alman Gazeteciler Birliği (DJU) tarafından tanzim edilmiş bir kart kopyasının bulunduğu, kartın üzerinde ise "DJU in Ver.di, Germany" ibaresinin yer aldığı vurgulandı.

GAZETECİ DEĞİL SAPKINLIK AĞININ YÖNETİCİSİ

Basın kartının veriliş şartlarına dikkat çekilen haberde, Maxwell'in hiçbir zaman gazetecilik yapmadığının altı çizildi. Der Spiegel, "Basın kartı sadece gazetecilik yapan üyelere veriliyor ancak Maxwell'in özellikle Almanya'da gazeteci olarak çalıştığına dair hiçbir kayıt yok" sözleriyle kartın usulsüzlüğüne işaret etti.

KARGO ŞUBESİNDE KİMLİK OLARAK KULLANMIŞ

Karanlık kraliçe Maxwell'in, bu kartı sadece mesleki bir imtiyaz için değil, kimliğini gizlemek için de kullandığı saptandı. Soruşturma dosyalarındaki detaylara göre Maxwell, "Boston'daki bir UPS şubesinde kimliğini kanıtlamak için bu basın kartını ve İngiltere ehliyetini yetkililere ibraz etti" bilgisiyle kartın operasyonel bir araç olarak kullanıldığı aktarıldı. Kartın 2015 veya 2016 yıllarında düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, Alman sendikası Ver.di'nin konuya ilişkin sessizliği dikkat çekti.

SENDİKA BİLGİ VERMEKTEN KAÇINIYOR

Skandalın merkezindeki Alman Gazeteciler Birliği'nin bağlı olduğu Ver.di sendikası, Maxwell'in üyeliği hakkında kaçamak bir tutum sergiledi. Bir sendika temsilcisi, "Prensip olarak kimin üye olup olmadığına ilişkin bilgi verilmiyor" sözlerini kullanarak Maxwell'in bu kirli ağda nasıl bir "basın kartı" zırhına büründüğünü açıklamaktan kaçındı. Bilindiği üzere Maxwell'in babası olan Robert Maxwell de dönemin en büyük medya baronlarından biri olarak tanınıyordu.

Marion Ghislaine Noelle Maxwell adına düzenlenen ve 15 Eylül 2017 tarihine kadar geçerliliği bulunan kartın, hangi karanlık pazarlıklar sonucu alındığı ise merak konusu olurken Epstein dosyasındaki bu son gelişme, küresel sapkınlık çetesinin medya ve uluslararası kurumlar üzerindeki nüfuzunu bir kez daha gözler önüne serdi.