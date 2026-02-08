ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı

Almanya'da sadece ismi Pakistan kökenli olduğu için emlakçılar tarafından reddedilen iki çocuk annesi Hümeyra Waseem, bir Türk avukatın desteğiyle Avrupa'nın göbeğinde tarih yazdı.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE HUKUK ZAFERİ: "İSMİ NEDENİYLE" DIŞLANAN KADININ DİRENİŞİ EMSAL OLDU

3 yıl süren hukuk mücadelesinde pes etmeyen iki göçmen kadının dik duruşu, Almanya'da ayrımcılığa karşı emsal niteliğinde bir zaferle sonuçlandı. "Almanya benim vatanım" diyen Pakistanlı bir öğretmen ile Türk avukat Fatma Bostan'ın bu mücadelesi, ayrımcılığa maruz kalan binlerce göçmen için umut ışığı oldu.