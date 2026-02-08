ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı
Almanya'da göçmenlere yönelik ayrımcılığa karşı verilen hukuk mücadelesi, emsal bir kararla sonuçlandı. İki çocuk annesi Pakistan kökenli alman vatandaşı hümeyra Waseem, kiralık ev arayışı sırasında yalnızca ismi sebebiyle ayrımcılığa uğradı.Yaşadıklarını yargıya taşıyan Waseem, üç yıl süren dava sonunda haklı bulundu. Üstelik onu savunan avukat da bir Türk'tü. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki bu ayrımcılık davasını mercek altına aldı.
Almanya'da sadece ismi Pakistan kökenli olduğu için emlakçılar tarafından reddedilen iki çocuk annesi Hümeyra Waseem, bir Türk avukatın desteğiyle Avrupa'nın göbeğinde tarih yazdı.
AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE HUKUK ZAFERİ: "İSMİ NEDENİYLE" DIŞLANAN KADININ DİRENİŞİ EMSAL OLDU
3 yıl süren hukuk mücadelesinde pes etmeyen iki göçmen kadının dik duruşu, Almanya'da ayrımcılığa karşı emsal niteliğinde bir zaferle sonuçlandı. "Almanya benim vatanım" diyen Pakistanlı bir öğretmen ile Türk avukat Fatma Bostan'ın bu mücadelesi, ayrımcılığa maruz kalan binlerce göçmen için umut ışığı oldu.
"SCHNEIDER" DEYİNCE KAPILAR AÇILDI
Almanya'nın Grosgerau kentinde yaşayan Pakistan asıllı öğretmen Hümeyra Waseem'in kiralık ev arayışı, Avrupa'daki gizli ırkçılığı bir kez daha deşifre etti. Beğendiği ev için randevu alamayan Waseem, şüphelenerek "Schneider" soyadıyla bir e-posta gönderince saniyeler içinde randevu almayı başardı.
Maruz kaldığı bu çirkin ayrımcılığı yargıya taşıyan Waseem, yaşadığı kırgınlığı, "Bu durum beni çok derinden yaraladı. Çünkü ben Almanım. Almanya benim vatanım. Burada doğdum, büyüdüm, okudum ve bugün burada öğretmen olarak çalışıyorum. Buna rağmen hâlâ yabancıymışım gibi muamele görmek insanı çok incitiyor" sözleriyle dile getirdi.