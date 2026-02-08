CANLI YAYIN

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı

Almanya'da göçmenlere yönelik ayrımcılığa karşı verilen hukuk mücadelesi, emsal bir kararla sonuçlandı. İki çocuk annesi Pakistan kökenli alman vatandaşı hümeyra Waseem, kiralık ev arayışı sırasında yalnızca ismi sebebiyle ayrımcılığa uğradı.Yaşadıklarını yargıya taşıyan Waseem, üç yıl süren dava sonunda haklı bulundu. Üstelik onu savunan avukat da bir Türk'tü. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki bu ayrımcılık davasını mercek altına aldı.

Almanya'da sadece ismi Pakistan kökenli olduğu için emlakçılar tarafından reddedilen iki çocuk annesi Hümeyra Waseem, bir Türk avukatın desteğiyle Avrupa'nın göbeğinde tarih yazdı.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE HUKUK ZAFERİ!

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE HUKUK ZAFERİ: "İSMİ NEDENİYLE" DIŞLANAN KADININ DİRENİŞİ EMSAL OLDU

3 yıl süren hukuk mücadelesinde pes etmeyen iki göçmen kadının dik duruşu, Almanya'da ayrımcılığa karşı emsal niteliğinde bir zaferle sonuçlandı. "Almanya benim vatanım" diyen Pakistanlı bir öğretmen ile Türk avukat Fatma Bostan'ın bu mücadelesi, ayrımcılığa maruz kalan binlerce göçmen için umut ışığı oldu.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 1

"SCHNEIDER" DEYİNCE KAPILAR AÇILDI

Almanya'nın Grosgerau kentinde yaşayan Pakistan asıllı öğretmen Hümeyra Waseem'in kiralık ev arayışı, Avrupa'daki gizli ırkçılığı bir kez daha deşifre etti. Beğendiği ev için randevu alamayan Waseem, şüphelenerek "Schneider" soyadıyla bir e-posta gönderince saniyeler içinde randevu almayı başardı.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 2

Maruz kaldığı bu çirkin ayrımcılığı yargıya taşıyan Waseem, yaşadığı kırgınlığı, "Bu durum beni çok derinden yaraladı. Çünkü ben Almanım. Almanya benim vatanım. Burada doğdum, büyüdüm, okudum ve bugün burada öğretmen olarak çalışıyorum. Buna rağmen hâlâ yabancıymışım gibi muamele görmek insanı çok incitiyor" sözleriyle dile getirdi.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 3

TÜRK AVUKAT PES ETMEDİ: DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI
Waseem'in hukuk mücadelesinde en büyük destekçisi göçmen kökenli Türk avukat Fatma Bostan oldu. İlk aşamada yerel mahkemenin davayı reddetmesine rağmen pes etmeyen ikili, dosyayı istinafa taşıyarak büyük bir kararlılık sergiledi.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 4

Müvekkilinin yaşadıklarını hukuki bir zemine oturtan avukat Fatma Bostan, "Müvekkilim maruz kaldığı olayı anlattığında bunun yalnızca bireysel bir durum olmadığını; aynı zamanda hukuki ve toplumsal bir ayrımcılık meselesi olduğunu düşündüm. Bu kabul edilebilir bir durum değildi ve mutlaka hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğine karar verdim" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE İKİNCİ PLANA İTİLEMEZ"

Davanın 3 yıl sürmesine ve ilk engellere rağmen kazanılan zafer, Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin de takdirini topladı. Mahkemenin verdiği kararın toplumsal eşitlik adına bir devrim olduğunu vurgulayan Fatma Bostan, "Fatih Bey, hiç kimse kökeni, dili, dini, sağlık durumu ya da yaşı nedeniyle toplumda ikinci plana itilemez.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 5

Yasa ve hukuk herkes için eşittir ve eşit olmak zorundadır. Biz bu davayı açarken Eşit Muamele Yasası'na dayandık ve mahkeme emsal niteliğinde bir karar verdi" sözleriyle hukuk devletinin önemine dikkat çekti.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI SUSMAYIN"

Mağduriyetten zafere giden yolda diğer göçmenlere de seslenen Hümeyra Waseem, mücadelesinin herkese örnek olmasını istediğini belirtti. Waseem, "Kesinlikle susmasınlar. Haklarını arasınlar. Ben inançlı bir Müslümanım ve adaletsizliğe karşı durmak gerektiğine inanıyorum. Mücadele etmeye değer. Çünkü sonuç alınıyor" ifadelerini kullanarak, haksızlığa karşı sessiz kalınmaması gerektiği mesajını verdi. Almanya sokaklarında artık emsal teşkil eden bu karar sayesinde, yabancı kökenlilere yönelik "gizli isim ayrımcılığı" hukuki bir duvara çarpmış oldu.

ÖZEL | Almanya'da göçmen karşıtı skandal! İsmi nedeniyle dışlandı | Türk avukat devreye girdi: Dosya istinafa taşındı - 5
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın