TSK'dan Almanya'da gövde gösterisi: NATO tatbikatına Türk silahları damga vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Almanya'daki dev tatbikatı Steadfast Start 2026'ya damga vurdu. Kirpi, Pars ve Vuran gibi yerli zırhlıların yanı sıra Sungur hava savunma sistemi ve milli keskin nişancı tüfekleriyle sahaya inen Mehmetçik, operasyon kabiliyetiyle müttefik orduların takdirini topladı. A Haber, Türk birliğinin nefes kesen gövde gösterisini Bergen'deki eğitim alanından anbean görüntüledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Start 2026'da yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.
Almanya'nın Bergen şehrindeki eğitim alanında sahaya inen Mehmetçik, üstün performansı ve yerli zırhlılarıyla göz doldurdu.
Kirpi, Pars ve Vuran gibi zırhlı araçların yanı sıra milli silah sistemlerinin de damga vurduğu tatbikatta, Türk savunma sanayiinin ulaştığı son nokta bütün dünyaya ilan edildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, o nefes kesen anları ve Türk birliğinin operasyon kabiliyetini yerinden bildirdi.
MEHMETÇİK VE YERLİ ZIRHLILAR SAHNEDE
Tatbikat alanından detayları aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, "NATO'nun Almanya'daki eğitim kompleksi Bergen'de sahaya inen Kirpi, Pars ve Vuranlar, müttefik güçlerle ortak operasyonlara imza attı" sözleriyle sahadaki hareketliliği aktardı.
Özellikle BMC tarafından üretilen zırhlıların kabiliyetlerine dikkat çeken Yılmaz, "Kirpi zırhlı aracımızın önündeki ilginç materyaller, patlayıcı maddelere ve mayınlara müdahale için personelin araç içinden joystick yoluyla bunları etkisiz hale getirmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.
MİLLİ GURURLARIMIZ: PARS, VURAN VE ALPAN
Türk savunma sanayiinin yerli imkanlarla geliştirdiği araçların sadece saldırı değil, destek ve sağlık alanında da öncü olduğu görüldü.
Sahadaki araçları tek tek inceleyen Fatih Yılmaz, "4x4 Pars ve yine BMC imalatı zırhlı Vuran araçları tatbikat alanında İtalyan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Ayrıca TSK envanterine giren yerli zırhlı ambulans aracımız Alpan da Mehmetçiğin sağlığını tatbikat alanında güvence altına alıyor" sözleriyle araçların stratejik önemini vurguladı.
KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
Tatbikatın statik alanında sergilenen yerli silahlar, teknik özellikleriyle müttefik orduların ilgisini çekti.
Yerli silah sistemlerini tanıtan Fatih Yılmaz, "Kale KSR50 keskin nişancı tüfeğimiz 1500 metre azami menziliyle zırhlı araçlara karşı etkin bir güç oluştururken, tamamen Türk yapımı olan KNT76 yarı otomatik keskin nişancı tüfeğimiz de aktif olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Teknolojik savunma sistemlerine de değinen Yılmaz, "Hafif ve etkili drone savar sistemlerimiz ile 8 kilometre menzile sahip yerli hava savunma füze sistemimiz Sungur, Mehmetçiğin gücüne güç katıyor" sözlerini kaydetti.
TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ KARARLI DURUŞU
25 Şubat'a kadar devam edecek olan Steadfast Start 2026 tatbikatı, Türkiye'nin kolektif savunma anlayışına olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.
TSK'nın 2000'den fazla personelle katılım sağladığı bu dev organizasyon hakkında değerlendirmede bulunan Fatih Yılmaz, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın NATO'nun bu dev tatbikatında aktif rol üstlenmesi, Türkiye'nin görev ve sorumluluklarını yüksek hazırlık seviyesinde yerine getirme iradesinin en açık göstergesidir" ifadeleriyle haberini noktaladı.