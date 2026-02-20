Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Start 2026'da yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.

Almanya'nın Bergen şehrindeki eğitim alanında sahaya inen Mehmetçik, üstün performansı ve yerli zırhlılarıyla göz doldurdu.

Kirpi, Pars ve Vuran gibi zırhlı araçların yanı sıra milli silah sistemlerinin de damga vurduğu tatbikatta, Türk savunma sanayiinin ulaştığı son nokta bütün dünyaya ilan edildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, o nefes kesen anları ve Türk birliğinin operasyon kabiliyetini yerinden bildirdi.

MEHMETÇİK VE YERLİ ZIRHLILAR SAHNEDE

Tatbikat alanından detayları aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, "NATO'nun Almanya'daki eğitim kompleksi Bergen'de sahaya inen Kirpi, Pars ve Vuranlar, müttefik güçlerle ortak operasyonlara imza attı" sözleriyle sahadaki hareketliliği aktardı.

Özellikle BMC tarafından üretilen zırhlıların kabiliyetlerine dikkat çeken Yılmaz, "Kirpi zırhlı aracımızın önündeki ilginç materyaller, patlayıcı maddelere ve mayınlara müdahale için personelin araç içinden joystick yoluyla bunları etkisiz hale getirmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.