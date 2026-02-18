Almanya Başbakanı Merz, çocuklara sosyal medya yasağına açık kapı bıraktı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına yönelik önerilere destek verdi. Merz, aşırı ekran süresinin gençlerin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Merz, Çarşamba günü yayımlanması beklenen "Machtwechsel" (İktidar Değişimi) adlı siyasi podcast programında yaptığı açıklamada, "Bugün çocuklar 14 yaşında günde beş saat ya da daha fazla ekran karşısında kalıyorsa, sosyalleşmeleri tamamen bu ortam üzerinden gerçekleşiyorsa, o zaman gençlerde kişilik eksiklikleri ve sosyal davranış problemleri ortaya çıkmasına şaşırmamalıyız" dedi.

CDU'DAN SOSYAL MEDYA İÇİN 16 YAŞ ÖNERİSİ

Cuma günü başlayacak parti kongresi öncesinde, Merz'in lideri olduğu muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Schleswig-Holstein eyalet teşkilatı, Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlar için asgari yaş sınırının 16'ya çıkarılmasını önerdi.

Teklifte ayrıca zorunlu yaş doğrulama sisteminin getirilmesi de yer aldı.

Merz, bu öneriye büyük ölçüde sempati duyduğunu belirterek, Almanya'daki koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) benzer girişimini de desteklediğini ifade etti.

SPD'DEN KADEMELİ MODEL: 14 YAŞ ALTINA TAMAMEN YASAK

SPD'nin üst düzey isimleri de sosyal medya kısıtlamalarına ilişkin somut öneriler içeren bir politika belgesi hazırladı. Bu belgede, 14 yaş altındaki çocuklara tamamen sosyal medya yasağı getirilmesini içeren kademeli bir model yer alıyor.

Merz, genel olarak yasaklar konusunda temkinli olduğunu vurgulasa da, "Asıl önemli soru, çocukları oyun oynamaya, öğrenmeye ve okulda odaklanmaya zaman ihtiyaç duydukları bir yaşta nasıl koruyacağımız olmalı" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA ÖRNEĞİ: 16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HESABI YASAĞI

Haberde ayrıca, geçen yıl Avustralya'nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Birçok Avrupa ülkesinin de benzer adımları değerlendirdiği belirtildi.