ABD-İran hattında gerilim! Trump'tan savaş sinyali: Mecbur kalabilirim | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de

Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirterek, askeri güç kullanmak istemediğini ancak bazı durumlarda buna mecbur kalınabileceğini ifade etti.

Trump'ın açıklamaları şöyle: "İran konusunda henüz bir karar vermedim. Askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen buna mecbursunuz. İran "nükleer silah edinmeyeceğine" dair o altın kelimeleri söylemiyor. Müzakere tarzlarından memnun değilim. İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. Cuma günü (İran'la) daha fazla görüşme yapılması bekleniyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri gerektiğini yineledi. Vatandaşlara, herhangi bir nedenle de olsa İran'a seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Trump, İran'la cuma günü daha fazla görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, diplomatik temasların nasıl sonuç vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İran'da olası bir rejim değişikliği ihtimaline de değinen Trump, "Rejim değişikliği olabilir de olmayabilir de." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın "nükleer silah edinmeyeceğine" dair net bir taahhütte bulunmadığını savunarak, "O altın kelimeleri söylemiyorlar. Müzakere tarzlarından memnun değilim." dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İRAN VE ABD HATTINDA KRİTİK SAATLER

Orta Doğu'da gerilim azalmıyor. Bir yanda planlama ve çözüm projeleri devam ederken, diğer yanda sahada askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditler zirveye tırmanmış durumda. Tahran'dan Ekber Karabağ ve Washington'dan İrfan Sapmaz, bölgedeki son durumu ve perde arkasında yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Diplomatik masadan gelen "ılımlı" mesajlara rağmen, kamuoyundaki endişeler ve başkentlerdeki yoğun askeri hareketlilik, bölgenin kırılgan konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

TAHRAN'DA DİPLOMASİ VE PANİK BİR ARADA

Tahran'daki son durumu aktaran Ekber Karabağ, "İran tarafı, müzakerelerin olumlu yönde ilerlemesine rağmen bazı konularda ihtilafların hâlâ sürdüğünü kabul ediyor." sözleriyle masadaki belirsizliğe dikkat çekti.

Pazartesi günü Viyana'da teknik heyetlerin bir araya gelmesini değerlendiren Karabağ, "Bu görüşmeler teknik düzeyde bir ilerleme göstergesi, ancak sahadaki hareketlilik bu iyimserliği gölgeliyor." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki gergin atmosferi de aktaran Karabağ, "Tatil günü olmasına rağmen benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuş; halk olası bir gelişmeye karşı hazırlıklara başladı." sözleriyle başkentteki tedirginliği dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

WASHINGTON'DA TRUMP'IN İRAN KARARSIZLIĞI

ABD cephesindeki durumu değerlendiren İrfan Sapmaz, Donald Trump'ın uçuş öncesi açıklamalarına değinerek, "Trump, İran konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ve askeri güç kullanmak istemediğini, ancak bazı durumlarda buna mecbur olunabileceğini dile getirdi." dedi.

Trump'ın olası rejim değişikliği konusuna da değinen Sapmaz, "ABD Başkanı, rejim değişikliği olup olmayacağını açık bırakıyor; ancak İran'ın nükleer silah edinme süreciyle ilgili belirsizliği sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sapmaz ayrıca Pentagon ve Beyaz Saray'daki gözlemlerini paylaşarak, "Pentagon koridorlarında şu an olağanüstü bir hareketlilik gözlemlemedim; askeri müdahale ihtimali henüz tam anlamıyla güçlü değil." diye ekledi.

ELÇİLİKLERDEN "TAHLİYE" VE "GÖNÜLLÜ AYRILIK" MESAJLARI

Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte Batılı ülkelerden kritik adımlar geliyor. İrfan Sapmaz, ABD'nin İsrail Büyükelçisi tarafından gönderilen e-postaya dikkat çekerek, "Mesajda panik yapılması gerektiği vurgulanıyor, ancak 'gönüllü ayrılma yetkisi' verilmiş; isteyenler planlı şekilde bölgeden ayrılabilir." dedi.

Öte yandan İngiltere'nin de benzer bir adım attığını hatırlatan Sapmaz, "İngiliz hükümeti, bölgesel riskler ve güvenlik durumu nedeniyle personelin bir kısmının geçici olarak Tel Aviv ve İran'dan çekilme kararı aldığını açıkladı." bilgisini paylaştı.

DEZENFORMASYON VE UÇUŞ İPTALİ İDDİALARI

Savaş atmosferinin yol açtığı dezenformasyon, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili iddiaları da beraberinde getirdi. Muhabirler, iddiaların aksine THY'den yapılan resmi açıklamayı hatırlatarak, "Türk Hava Yolları, İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu." sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.