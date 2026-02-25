Rusya’dan şok iddia: Fransa ve İngiltere Ukrayna’ya nükleer destek mi sağlıyor?

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılına girilirken Moskova’dan Batı’yı hedef alan şok bir suçlama geldi. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin, Fransa ve İngiltere'nin Kiev yönetimine gizlice nükleer silah veya "kirli bomba" tedarik etme planı içinde olduğuna dair istihbarat aldığını duyurması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Rusya lideri Vladimir Putin ve Kremlin kurmayları, nükleer bir adımın atılması halinde bunun geri dönülemez sonuçları olacağını vurgulayarak Batı dünyasına çok sert bir gözdağı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) kurul toplantısında yaptığı konuşmada konuya ilişkin net mesajlar vererek, "Nükleer bileşenin kullanılması girişiminde bulunulması halinde, bunun çok ciddi sonuçları olacaktır" uyarısında bulundu. Düşmanların başka hiçbir araçtan çekinmediğini ancak nükleer bir hamlenin neyle sonuçlanabileceğini anlamaları gerektiğini belirten Putin, "Bu durumun yol açacağı yıkımı herkesin hesaba katması gerekiyor" sözleriyle Batı'ya seslendi.

KREMLİN VE MEDVEDEV'DEN NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da dış istihbaratın paylaştığı bilgilerin son derece kritik olduğunu ifade ederek, Peskov, "Dış İstihbarat Servisi'nin açıklamaları son derece önemlidir ve Moskova bu bilgiyi tüm müzakere süreçlerinde titizlikle dikkate alacaktır" ifadelerini kullandı. Bu iddiaların nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Peskov'un ardından, en sert tepki Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. Medvedev, Londra ve Paris'in böyle bir adım atması durumunda Rusya'nın askeri doktrinini hatırlatarak, Medvedev, "Böyle bir durumda Rusya, Ukrayna'daki hedeflere karşı stratejik olmayan nükleer silahları kullanabilir ve hatta nükleer çatışmada Rusya'ya karşı olan tedarikçi ülkelere yönelik de sert adımlar atabilir" sözleriyle nükleer savaş kartını masaya sürdü.

BATI VE KİEV CEPHESİNDEN YALANLAMA: "ASILSIZ VE SAÇMA"

Rusya'nın bu ağır suçlamalarına karşı İngiltere, Fransa ve Ukrayna kanadından jet hızında yalanlama geldi. Fransa ve İngiltere'nin Rusya'daki büyükelçileri, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına tam bağlı olduklarını belirterek böyle bir planın asla mevcut olmadığını savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın iddialarını "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek, Rusya'nın bu tür söylemlerle başarısızlığını örtmeye çalıştığını iddia etti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ise Fransa ve İngiltere parlamentolarına nükleer silah tedariki iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunarak konuyu uluslararası platformlara taşıma kararı aldı.