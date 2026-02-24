Rusya'da tren istasyonu yakınında korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında yere saatle 00.05'te patlama meydana geldi. Bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis ise yaralandı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gere yarısı korku dolu anlar yaşandı. Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

1 POLİS ÖLDÜ 2 POLİS YARALANDI

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.