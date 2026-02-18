Kiev: Rusya, Cenevre görüşmeleri arasında Ukrayna’ya füze ve 126 İHA ile saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, Kiev ve Moskova yetkilileri arasında Cenevre’de yapılacak müzakerelerin ikinci günü öncesinde gerçekleştiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırı kapsamında bir balistik füze fırlattığı ve 126 saldırı dronu kullandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin 100 insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.