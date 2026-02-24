ABD ordusundan Suriye’de tarihi çekilme! Haseke’deki en büyük üs Kasrak boşaltılıyor

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını sonlandırma sürecinde kritik bir eşiği daha geçti. Haseke kırsalında bulunan en büyük üslerden biri olarak bilinen Kasrak Üssü boşaltılıyor. Konvoylar halinde hareket eden onlarca lojistik araç Irak sınırına yöneldi. Bölgedeki gelişmeler, Washington’un Suriye dosyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı yorumlarına neden oldu.

Yerel kaynaklara göre ABD askerleri, Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarında bulunan Kasrak Üssü'ndeki askeri ekipmanları tahliye etmeye başladı. Üs içerisindeki araç, mühimmat ve teknik malzemeler TIR'lara yüklenerek Irak sınırına doğru sevk edildi.

Bu hamle, son bir ay içinde gerçekleşen diğer çekilmelerin devamı niteliğinde. ABD ordusu daha önce Al-Shaddadi ve Al-Tanf bölgelerindeki üslerinden de çekilmişti.

SIRADA TAM ÇEKİLME Mİ VAR? 1000 ASKER GERİ DÖNÜYOR

ABD ordusunun hâlihazırda Rmelan, Al-Harrah (Harab Cir olarak bilinen bölge) ve Life Stone sahasında sınırlı konuşlanma noktaları bulunduğu belirtiliyor. Ancak Kasrak'ın boşaltılması, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını tamamen sonlandırmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

The Wall Street Journal, DEAŞ'lı tutukluların Irak'a naklinin büyük ölçüde tamamlanması nedeniyle ABD'nin Suriye'de kalan yaklaşık bin askerini iki ay içinde geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD, 2015 yılından itibaren DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlık bulunduruyordu.

HOL KAMPI KAPATILDI: BÖLGEDEKİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Sahadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise Haseke'de bulunan ve uzun süredir tartışma konusu olan Al-Hol Camp'ın kapatılması oldu.

Geçen ay düzenlenen operasyonla YPG kontrolünden çıkarılan kampın boşaltıldığı bildirildi. Irak yönetimi, Hol Kampı'ndan 22 bin kişiyi kabul ettiğini açıkladı.

Hol Kampı, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından başlayan çatışmalardan kaçan siviller için kurulmuştu. Zamanla DEAŞ bağlantılı kişilerin ve ailelerinin tutulduğu bir merkez haline geldi. Kampın uzun yıllar boyunca bölgesel ve diplomatik pazarlıklarda bir araç olarak kullanıldığı iddia ediliyordu.

ABD'NİN SURİYE STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Kasrak'ın boşaltılması ve Hol Kampı'nın kapatılması, Washington'un Suriye politikasında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gittiği şeklinde değerlendiriliyor.

Sahadaki askeri varlığın sona ermesi, bölgede güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği sorusunu da gündeme taşıdı. Özellikle DEAŞ tehdidinin yeniden canlanıp canlanmayacağı ve yerel aktörlerin güç dengesi merak konusu.

ABD yönetiminden resmi bir "tam çekilme" takvimi açıklanmış değil. Ancak sahadaki son gelişmeler, 2015'ten bu yana devam eden askeri dönemin kapanmak üzere olduğuna işaret ediyor.

BÖLGEDE YENİ GÜÇ DENGESİ Mİ KURULUYOR?

Kasrak'tan çekilen konvoylar, sadece bir üssün boşaltılması değil; Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir güvenlik denklemine geçişin işareti olabilir.

Önümüzdeki haftalar, ABD'nin gerçekten "tam çekilme" kararı alıp almayacağını netleştirecek.