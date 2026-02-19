Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 08:28 Son Güncelleme: 19 Şubat 2026 08:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek kritik gelişmeyi Wall Street Journal (WSJ) duyurdu. Habere göre ABD, Suriye'de bulunan yaklaşık 1.000 askerinin tamamını çekme kararı aldı. Böylece Washington'un, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürdürdüğü 10 yıllık askeri varlık resmen sona eriyor.

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre çekilme süreci şimdiden başladı. Bazı stratejik noktalardaki birliklerin bölgeden ayrıldığı belirtilirken, kalan son üslerin de önümüzdeki iki ay içinde tamamen boşaltılacağı ifade edildi.

ÇEKİLME BAŞLADI: STRATEJİK NOKTALARDAN SESSİZ TAHLİYE WSJ'nin haberinde, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı kritik noktalardan ve ayrıca Suriye-Ürdün-Irak hattındaki sınır bölgelerinden çekildiği aktarıldı. Bu çekilmenin, Washington'un uzun süredir sahada sürdürdüğü operasyonların artık yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdiği vurgulandı. Yetkililer, çekilmenin "şartlara bağlı" olacağını belirtirken, bu ifadeyle ABD'nin DEAŞ tehdidinin büyümesi halinde yeniden pozisyon alabileceği sinyali verildi.

GEREKÇE DİKKAT ÇEKTİ: TERÖR ÖRGÜTÜ SDG DAĞILIYOR WSJ'nin aktardığına göre Washington yönetiminin en önemli gerekçesi ise terör örgütü SDG'nin sahadaki etkisini büyük ölçüde kaybetmesi oldu. ABD'li kaynaklar, Trump yönetiminin artık Suriye'de askeri varlığa ihtiyaç duymadığı kanaatine vardığını belirtti. Bunun temel sebebi olarak da terör örgütü SDG'nin neredeyse tamamen dağılması ve sahadaki kontrol alanlarının Ahmed El Şara yönetimine geçerek hızla el değiştirmesi gösterildi.

ŞAM YÖNETİMİ SAHAYA İNDİ: SDG ALANLARI BİR BİR KAYBEDİYOR Habere göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'ya bağlı güçler, geçtiğimiz ay düzenlenen hızlı operasyonla terör örgütü SDG'nin kontrolündeki birçok bölgeyi ele geçirdi. Ocak ayında Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında ABD destekli kırılgan bir ateşkes sağlanmıştı. Bu süreçte SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmayı kabul ettiği ancak sahadaki belirsizliğin hâlâ devam ettiği belirtildi.