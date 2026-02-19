CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek kritik gelişmeyi Wall Street Journal (WSJ) duyurdu. Habere göre ABD, Suriye'de bulunan yaklaşık 1.000 askerinin tamamını çekme kararı aldı. Böylece Washington'un, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürdürdüğü 10 yıllık askeri varlık resmen sona eriyor.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 1

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre çekilme süreci şimdiden başladı. Bazı stratejik noktalardaki birliklerin bölgeden ayrıldığı belirtilirken, kalan son üslerin de önümüzdeki iki ay içinde tamamen boşaltılacağı ifade edildi.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 2

ÇEKİLME BAŞLADI: STRATEJİK NOKTALARDAN SESSİZ TAHLİYE

WSJ'nin haberinde, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı kritik noktalardan ve ayrıca Suriye-Ürdün-Irak hattındaki sınır bölgelerinden çekildiği aktarıldı. Bu çekilmenin, Washington'un uzun süredir sahada sürdürdüğü operasyonların artık yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdiği vurgulandı.

Yetkililer, çekilmenin "şartlara bağlı" olacağını belirtirken, bu ifadeyle ABD'nin DEAŞ tehdidinin büyümesi halinde yeniden pozisyon alabileceği sinyali verildi.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 3

GEREKÇE DİKKAT ÇEKTİ: TERÖR ÖRGÜTÜ SDG DAĞILIYOR

WSJ'nin aktardığına göre Washington yönetiminin en önemli gerekçesi ise terör örgütü SDG'nin sahadaki etkisini büyük ölçüde kaybetmesi oldu.

ABD'li kaynaklar, Trump yönetiminin artık Suriye'de askeri varlığa ihtiyaç duymadığı kanaatine vardığını belirtti. Bunun temel sebebi olarak da terör örgütü SDG'nin neredeyse tamamen dağılması ve sahadaki kontrol alanlarının Ahmed El Şara yönetimine geçerek hızla el değiştirmesi gösterildi.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 4

ŞAM YÖNETİMİ SAHAYA İNDİ: SDG ALANLARI BİR BİR KAYBEDİYOR

Habere göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'ya bağlı güçler, geçtiğimiz ay düzenlenen hızlı operasyonla terör örgütü SDG'nin kontrolündeki birçok bölgeyi ele geçirdi.

Ocak ayında Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında ABD destekli kırılgan bir ateşkes sağlanmıştı. Bu süreçte SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmayı kabul ettiği ancak sahadaki belirsizliğin hâlâ devam ettiği belirtildi.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 5

WASHİNGTON, ŞAM'A YÖNELİYOR: YENİ DİPLOMATİK DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

WSJ'nin haberinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump yönetiminin artık sahadaki askeri güç yerine Şam'la diplomatik ilişkileri artırmayı hedeflemesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçtiğimiz hafta Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile görüştüğü belirtilirken, görüşmenin merkezinde DEAŞ'la mücadele ve ateşkesin sürdürülmesi konularının yer aldığı kaydedildi.

ABD'nin bu hamlesi, Washington'un Suriye'deki önceliklerini yeniden belirlediği ve sahada yeni bir ortaklık arayışına girdiği şeklinde yorumlandı.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 6

İRAN DETAYI: ÇEKİLME FARKLI BİR HESAP MI?

WSJ'nin haberinde, çekilme kararının İran'a yönelik olası askeri planlarla doğrudan bağlantılı olmadığı vurgulandı.

ABD'nin İran açıklarında uçak gemileri ve savaş gemileriyle ciddi bir askeri yığınak yaptığı, USS Gerald R. Ford'un da bölgeye doğru ilerlediği belirtildi. İran'ın ise olası bir saldırı durumunda ABD güçlerine misilleme tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 7

TRUMP DAHA ÖNCE DE ÇEKİLMİŞTİ: 2018'DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Bu karar, Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda ilk hamlesi değil.

Trump, 2018 yılında ilk başkanlık döneminde ABD askerlerinin tamamını çekme talimatı vermiş, bu karar Washington'da büyük krize yol açmıştı. Süreçte dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmiş, Trump ise daha sonra petrol sahalarını korumak amacıyla sınırlı sayıda askeri ülkede bırakmıştı.

Trump'ın o dönemki Suriye temsilcisi Jim Jeffrey'nin daha sonra yaptığı açıklamada, yönetim içinde asker sayısının gizlendiği ve "kabuk oyunları oynandığı" iddiası da yeniden gündeme geldi.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 8

ANALİZ

Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD'nin Suriye'den tamamen çekilme süreci, Orta Doğu'da güç dengelerini yeniden şekillendirecek stratejik bir kırılma olarak görülüyor. Washington'un yaklaşık 1.000 askeri geri çekme kararı, yalnızca askeri bir hamle değil; aynı zamanda ABD'nin Suriye sahasında yeni Şam yönetimiyle diplomatik bir sayfa açtığını gösteren siyasi bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 9

MADDELER HALİNDE SURİYE'DEKİ KRİZ

  • ABD'nin çekilme kararı: Washington'un yaklaşık 1.000 askerini Suriye'den tamamen çekmeye hazırlanıyor.

  • Terör örgütü SDG'nin dağılma süreci: WSJ'ye göre ABD'nin çekilme gerekçelerinden biri SDG'nin sahadaki etkisini kaybetmesi ve fiilen çözülme sürecine girmesi.

  • Şam yönetiminin hızlı ilerleyişi: Ahmed El Şara yönetimine bağlı güçlerin son haftalarda geniş alanları kontrol altına alması, Suriye'de yeni bir güç dengesi oluşturdu.

  • ABD'nin yeni ortak arayışı: Washington'un askeri varlık yerine diplomatik ilişkilere yönelmesi, sahadaki ittifak yapısını belirginleştiriyor.

  • Bölgesel gerilim ve İran faktörü: ABD çekilse bile İran'a karşı bölgede askeri hazırlığını artırıyor. Bu durum, Orta Doğu'nun daha büyük bir bölgesel hesaplaşmanın parçası haline gelebileceği endişelerini akıllara getiriyor.

Orta Doğu'da bir devrin sonu: ABD askerleri Suriye'den tamamen çekiliyor 10

ZAMAN ÇİZELGESİ

Tarih / Dönem Olay
2014 ABD, DEAŞ'a karşı ilk operasyonlara başladı
2015 ABD askerleri Suriye'ye konuşlandırıldı
2018 Trump çekilme kararı aldı, Washington'da kriz çıktı
2024 sonu Ahmed El Şara yönetimi diktatör Beşşar Esad'ı devirdi
Ocak 2026 WSJ: ABD çekilmeyi tartışıyor
Şubat 2026 WSJ: ABD çekilmeyi başlattı
Önümüzdeki 2 ay Çekilmenin tamamlanması bekleniyor
Mobil uygulamalarımızı indirin