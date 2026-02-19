Suriye’de istikrarın anahtarı ne? ABD’li diplomat James Jeffrey A Haber’e açıkladı
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, A Haber’e yaptığı açıklamalarda Suriye’de kontrolün Şam yönetimine geçtiğini, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının yeniden şekillenebileceğini ve Washington’un SDG ile ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi. Jeffrey, Trump’ın “öngörülemez” dış politika yaklaşımına ve NATO’da Türkiye’nin artan stratejik rolüne de dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve Washington hattındaki son durumu A Haber'e değerlendirdi. Suriye'deki ABD varlığından Trump'ın "öngörülemez" dış politika stratejisine, İran'a yönelik askeri baskıdan NATO'nun geleceğine kadar pek çok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Jeffrey, bölgedeki dengeleri sarsacak açıklamalarda bulundu. Jeffrey, "Suriye'de görev sona erdi, kontrol artık Şam'da" diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.
SURİYE'DE KONTROL ŞAM YÖNETİMİNE GEÇTİ
Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliğe değinen James Jeffrey, "Amerika Birleşik Devletleri, güneydeki El-Tanf üssünden tamamen çekildi çünkü görev sona erdi. Bu görevin amacı temel olarak İranlıların Esed rejimini desteklemesini engellemekti. Elbette bu görev artık bitti ve Şam yönetimi bu sorumluluğu üstlenebilir" ifadelerini kullandı.
Kuzeydoğu Suriye'deki belirsizliğe de dikkat çeken Jeffrey, "ABD birliklerinin en azından bir kısmının geri çekilmesi yönünde konuşmalar var ancak durum belirsiz. Benim Kongre'ye önerim, ABD birliklerinin istikrar sağlayıcı bir unsur olarak şimdilik orada kalması yönündedir" sözleriyle mevcut durumu aktardı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG (SDG) İLE İLİŞKİLER SÜRÜYOR
Bölgedeki yerel unsurlarla yapılan iş birliğine ilişkin de konuşan Jeffrey, "Amerika Birleşik Devletleri, SDG'nin halen faaliyet gösterdiği Haseke ve Kobane bölgesinde Mazlum Abdi ile Şara arasında 29 Ocak'ta varılan anlaşma uyarınca SDG ile ilişkilerini sürdürmektedir. ABD bu anlaşmayı desteklemekte ve hem Şam hem de SDG ile DEAŞ'a karşı mücadelede çeşitli koordinasyonlar sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.