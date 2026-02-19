Suriye’de istikrarın anahtarı ne? ABD’li diplomat James Jeffrey A Haber’e açıkladı

Eski Başkan Trump'ın dış politika tarzını yorumlayan James Jeffrey, "Trump, daha önce başka hiçbir Amerikan başkanında görmediğimiz bir şekilde tahmin edilemez biri. Bu tahmin edilemezlik bazen müzakerelerde işe yarıyor. Bölgeye büyük bir askeri güç konuşlandırdı; İran nükleer programı ve füzeleri konusunda daha iyi bir anlaşma hedefiyle askeri baskı kullanıyor. Ancak İranlıların iç politikada zor durumda olması nedeniyle bu sürecin nereye varacağını kimse kestiremiyor" ifadelerini kullandı.

(foto:AA)

NATO VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ

NATO'nun geleceği ve Türkiye ile olan ilişkiler hakkında da önemli saptamalarda bulunan Jeffrey, "Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu terk etmiyor ancak NATO'nun Avrupa ortaklarının, ki bunların arasında Türkiye de var, Rusya'yı kontrol altında tutmada öncelikli rolü üstlenmesini istiyor. Rusya, NATO'nun tamamına kıyasla küçük bir ekonomi ve şu an Ukrayna ile meşgul. Kanada ve Almanya'nın Türkiye ile sahip oldukları ortaklığı derinleştirmeleri oldukça iyi bir şey ve bu memnuniyetle karşılanmalı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.