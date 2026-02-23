AK Parti’den gönül köprüsü! Balkanlar Gazze ve Suriye'de Ramazan sofraları kuruldu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, ramazan dolayısıyla Balkanlar, Suriye ve Gazze'de iftar sofraları kuruldu. Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, ramazan dolayısıyla yurt içindeki sosyal dayanışma çalışmalarının yanı sıra Balkanlar, Suriye ve Gazze'de yürütülecek iftar organizasyonları için kapsamlı çalışma başlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu yıl da sınırları aşarak gönül coğrafyasına taşınacağını belirtti.

Fotoğraf-İHA

Türkiye'nin dört yanında kurulan iftar sofralarının bu yıl daha geniş bir dayanışma ağıyla sürdürüleceğini ifade eden Demir, aynı zamanda savaşın ve insani krizlerin etkilediği bölgelerde de büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Demir, özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani tabloya dikkati çekerek, saldırılar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin hiçbir şartta yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Ramazan boyunca Türkiye genelinde kurulan iftar ve sahur programlarının kapsamının daha da genişletileceğini belirten Demir, bu dayanışma halkasının Suriye ve Gazze'yi de içine alacak şekilde büyütüleceğini ifade etti.

Balkanlar, Gazze ve Suriye'de ramazan süresince iftar programlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini ve geniş kitlelere ulaşılacağını anlatan Demir, mazlum coğrafyalarla dayanışma bilincinin güçlü şekilde ortaya konulacağını belirtti.

Demir, ramazana ilişkin değerlendirmesinde dayanışmanın sınır tanımadığının altını çizdi.