AK Parti’den gönül köprüsü! Balkanlar Gazze ve Suriye'de Ramazan sofraları kuruldu
Ramazan’ın bereketi sınırları aştı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’den Balkanlar’a, Suriye’den Gazze’ye uzanan dayanışma seferberliği başlatıldı. Her gün kurulacak iftar sofralarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırılacak, mazlum coğrafyalara “yalnız değilsiniz” mesajı verilecek. Bereket sofralarıyla milyonlarca mazluma sıcak yemek ulaştırılması, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve ramazanın manevi atmosferinin kardeş topluluklarla birlikte yaşanması hedefleniyor.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, ramazan dolayısıyla Balkanlar, Suriye ve Gazze'de iftar sofraları kuruldu. Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, ramazan dolayısıyla yurt içindeki sosyal dayanışma çalışmalarının yanı sıra Balkanlar, Suriye ve Gazze'de yürütülecek iftar organizasyonları için kapsamlı çalışma başlattı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu yıl da sınırları aşarak gönül coğrafyasına taşınacağını belirtti.
Türkiye'nin dört yanında kurulan iftar sofralarının bu yıl daha geniş bir dayanışma ağıyla sürdürüleceğini ifade eden Demir, aynı zamanda savaşın ve insani krizlerin etkilediği bölgelerde de büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirileceğini kaydetti.
Demir, özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani tabloya dikkati çekerek, saldırılar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin hiçbir şartta yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Ramazan boyunca Türkiye genelinde kurulan iftar ve sahur programlarının kapsamının daha da genişletileceğini belirten Demir, bu dayanışma halkasının Suriye ve Gazze'yi de içine alacak şekilde büyütüleceğini ifade etti.
Balkanlar, Gazze ve Suriye'de ramazan süresince iftar programlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini ve geniş kitlelere ulaşılacağını anlatan Demir, mazlum coğrafyalarla dayanışma bilincinin güçlü şekilde ortaya konulacağını belirtti.
Demir, ramazana ilişkin değerlendirmesinde dayanışmanın sınır tanımadığının altını çizdi.