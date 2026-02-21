Suriye YPG ile anlaşmayı uygulamak için özel temsilci atadı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı duyuruldu.