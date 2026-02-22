CANLI YAYIN

Kremlin: Nükleer silah yerleştirilmesi halinde Estonya hedefimiz olur

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını bildirdi.

Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Estonya'nın Rusya'ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya'nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO'nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.

