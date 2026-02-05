Witkoff: Rusya ve Ukrayna 314 savaş esirinin takasında anlaştı

ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan üçlü görüşmelerde 314 savaş esirinin karşılıklı değişimi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Witkoff, Perşembe günü ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri, 314 esirin değişimi konusunda anlaşmaya vardı. Bu, son beş ayın ilk esir takası" ifadelerini kullandı.

314 SAYISI KAFA KARIŞTIRDI: TOPLAM MI, TARAF BAŞINA MI?

Ancak Witkoff'un açıklamasında geçen 314 sayısının toplam esir sayısı mı, yoksa her iki tarafın serbest bırakacağı kişi sayısı mı olduğu henüz netleşmedi.

SON TAKAS İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Rusya ve Ukrayna en son 2 Ekim 2025'te savaş esiri değişimi gerçekleştirmişti.

Bu takas, 2025 yılında İstanbul'da düzenlenen ve üç tur süren doğrudan barış görüşmeleri kapsamında varılan anlaşmalar çerçevesinde yapılmıştı.

"MÜZAKERELER DETAYLI VE VERİMLİ"

ABD arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, müzakerelerin "detaylı ve verimli" geçtiğini belirtti.

Witkoff, "Önümüzde hâlâ önemli bir çalışma var. Ancak bu tür adımlar, sürdürülen diplomatik temasların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarını ilerlettiğini gösteriyor" dedi.

YENİ ADIMLAR YOLDA: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İLERLEME BEKLENİYOR"

Witkoff ayrıca görüşmelerin devam edeceğini belirterek, önümüzdeki haftalarda yeni ilerlemeler beklendiğini kaydetti.

TRUMP'A ÖVGÜ, BAE'YE TEŞEKKÜR

ABD temsilcisi Witkoff, görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür ederken, anlaşmanın mümkün olmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin etkili olduğunu söyledi.

ABU DABİ'DE KRİTİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Moskova, Kiev ve Washington heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin ikinci turunun ikinci günü Perşembe günü Abu Dabi'de başladı.

Taraflar daha önce de 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi'de iki gün süren ilk istişare toplantılarını gerçekleştirmişti.