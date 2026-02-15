ABD’den İran-Rusya bağlantılı petrol tankerine operasyon! Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip

ABD'nin açıklaması, Washington'un son dönemde uluslararası sularda yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik operasyonlarını artırdığı bir dönemde geldi. Operasyonun, yalnızca bir tanker müdahalesi değil, aynı zamanda İran'a yönelik ekonomik baskının yeni bir safhaya taşındığı mesajını verdiği yorumları yapılıyor.

"İRAN PETROLÜ TAŞIDI" İDDİASI: MAHKEMEDEN EL KOYMA KARARI

ABD'li bir yetkilinin New York Times'a verdiği bilgiye göre, Amerikan makamları Veronica III'ün geçmişte İran petrolü taşıdığı ve bu petrol gelirinin terörün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle gemiye el konulması için mahkeme kararı çıkarıldığını belirtti.

Hassas bir operasyona ilişkin bilgi verdiği için isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, el koyma sürecine dair ayrıntıları da paylaştı.

BAYRAK VE İSİM OYUNU! "EL KONULMASINI ÖNLEME GİRİŞİMİ" ŞÜPHESİ

Yetkilinin aktardığına göre Veronica adlı geminin geçen hafta resmi olarak Rus bayrağına kaydedildiği ve geminin adının da Galileo olarak değiştirildiği belirtildi. Bu hamlenin, ABD tarafından yapılacak olası el koyma işlemini önlemeye yönelik bir girişim olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkili ayrıca geminin yakın zamanda Guyana bayrağı taşıdığını da beyan ettiğini, bu durumun ise geminin gerçekten geçerli bir bayrak altında faaliyet gösterip göstermediğine dair ciddi soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.