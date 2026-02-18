İran ve Rusya'dan ortak tatbikat
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran ve Rusya Perşembe günü Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu’nda deniz tatbikatı gerçekleştirecek.
Bu tatbikatın, Devrim Muhafızları'nın birkaç gün önce Hürmüz Boğazı'nda düzenlediği askeri tatbikatların ardından yapılacağı belirtildi.
Fars'a konuşan İran Donanması Komutanı Hasan Maghsoudloo, ortak tatbikatın amaçlarını şu sözlerle açıkladı:
"Deniz güvenliği ve emniyetini tehdit eden faaliyetlere karşı ortak önlemlerde uyum ve koordinasyon sağlamak (…) ayrıca deniz terörizmiyle mücadele etmek, bu ortak tatbikatın temel hedefleri arasında yer alıyor."