İran ve Rusya'dan ortak tatbikat

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 10:38 Son Güncelleme: 18 Şubat 2026 10:53

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran ve Rusya Perşembe günü Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu’nda deniz tatbikatı gerçekleştirecek.