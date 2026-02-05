CANLI YAYIN
Batı'nın yaptırımları Rusya'ya neden işlemedi? İşte Moskova'nın akılalmaz "sahte banknot" sistemi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Batı'nın yaptırımlarıyla Swift sisteminden dışlanan Rusya, para akışını sürdürmek için şaşırtıcı bir yöntemi devreye soktu. Monopoly oyun parası gibi görünen renkli sahte ruble banknotları, aslında milyarlarca dolarlık sınır ötesi transferlerin yeni aracı haline geldi.

Financial Times'ın haberine göre, bu banknotlar Kremlin bağlantılı bir yapı olan A7 tarafından piyasaya sürüldü ve Rusya'nın yaptırımları delmek için kurduğu yeni para transfer mimarisinin merkezine yerleşti.

SWİFT'TEN KOPARILDILAR, YENİ SİSTEM KURULDU

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının ardından Batı ülkeleri, birçok büyük Rus bankasını Swift mesajlaşma sisteminden çıkardı. Bu adım, Rus şirketlerinin dış ticaret ödemelerini ciddi biçimde zorlaştırdı.

A7'nin üst düzey yöneticilerinden Irina Akopyan, Eylül ayında Rus gazetesi Vedomosti'ye yaptığı açıklamada bu tabloyu şöyle özetledi:

Batı'nın kısıtlamalarının uluslararası ödemeleri "ciddi şekilde zorlaştırdığını" belirten Akopyan, şirketlerin yabancı ortaklarla ödeme yapmak için "yeni yollar aramak zorunda kaldığını" söyledi.

A7 KİMDİR? DEVLET BANKASI VE KAÇAK OLİGARK ORTAKLIĞI

Financial Times'ın aktardığına göre A7, 2024 sonunda kuruldu.

Şirketin arkasında:

Rusya'nın devlet kontrolündeki savunma bankası Promsvyazbank

Moldova'dan kaçan oligark Ilan Șor bulunuyor.

Șor'un, 2017'de Moldova bankacılık sisteminden 1 milyar dolarlık kayıpla bağlantılı suçlardan mahkûm edildiği ve ülkesinden kaçtığı bilgisi haberde yer aldı.

RAKAMLAR ŞOK EDİCİ: 6 AYDA 98 MİLYAR DOLAR

A7'nin iddiasına göre şirket, ilk altı ayda 7.5 trilyon ruble (yaklaşık 98 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirdi.

Aralık ayına gelindiğinde ise şirket, Rus işletmelerinin dış ticaret işlemlerinin toplam hacminin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğunu öne sürdü.

Bu rakamlar doğrulanması zor olsa da Financial Times'a konuşan uzmanlar, "mantıksız" olmadığını belirtiyor.

Araştırmacı Elise Thomas, bu süreci şu sözlerle tanımladı:

"Çok karmaşık bir uçağı havadayken inşa ediyorlar."

ABD, İNGİLTERE VE AB YAPTIRIM UYGULADI… AMA A7 BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Financial Times'a göre A7, geçen yıl ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine alınmasına rağmen büyümesini sürdürdü.

Şirket:

En az iki Afrika ülkesinde ofis açtı

Her büyük Rus şehrine yayılmayı hedefledi

Vladivostok'taki bir açılışa Putin'in video bağlantıyla katıldığı bir tören düzenledi

"OYUN PARASI" GİBİ BANKNOTLAR: ÜZERİNDE RUS ŞEHİRLERİ VAR

A7'nin ürettiği banknotlar gerçek ruble değil.

Üzerlerinde Rus şehirlerinin stilize silüetleri bulunuyor. Ancak banknotların nominal değeri 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Telegram'da "Rus turistler için hizmet" gibi tanıtılsa da, sistemin amacı çok daha geniş: para transferini bankacılık sisteminin dışına taşımak.

QR KOD KAZI, TELEGRAM BOTUNA GÖNDER, PARAYI KAPIDA AL!

Financial Times'ın haberine göre süreç şöyle işliyor:

  • Banknot sahibi, banknot üzerindeki gümüş filmi kazıyor.
  • Altından çıkan QR kodu görüyor.
  • QR kod Telegram botuna gönderiliyor.
  • Bir "ajan" nakit parayı elden teslim ediyor.

Ancak botun nakit teslimat sunduğu yerler dikkat çekici:

Dubai'de dirhem

İstanbul'da dolar

Yani sistemin İstanbul ayağı, Rus para trafiğinde kritik bir rol oynuyor.

STABLECOIN HAMLESİ: RUBLEYE ENDEKSLİ KRİPTO PARA "A7A5"

A7, yalnızca sahte banknotlarla değil, kripto para üzerinden de büyük bir ağ kurdu.

Habere göre Promsvyazbank ile birlikte A7, rubleye endeksli bir stablecoin çıkardı: A7A5

Bu kripto paranın, devlet bankasında tutulan mevduatlarla desteklendiği iddia ediliyor.

Blockchain analiz şirketi Elliptic, yaklaşık 2.300 banknotun A7A5 tokenına çevrildiğini ve bunun toplamda 8.6 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

ELLİPTİC: A7A5 İŞLEMLERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Financial Times'ın aktardığına göre Elliptic, stablecoin A7A5'in toplam işlem hacminin piyasaya sürüldüğünden bu yana 100 milyar doları geçtiğini belirtiyor.

Bu, Rusya'nın yaptırımlar altındayken kripto parayı "yeni ödeme altyapısı" olarak kullandığını gösteren en güçlü işaretlerden biri.

"BANKA DIŞINDA İŞLİYOR": SWIFT YOK, SİSTEM VAR

A7 yöneticisi Akopyan, bu işlemlerin "bankacılık sistemi dışında" gerçekleştiğini söyledi.

Financial Times'a göre A7'nin çalışma mantığı şu şekilde:

İthalatçı firmalar A7'den senet (promissory note) alıyor

Bu senetler Çin gibi ülkelerdeki tedarikçilere "alacak belgesi" olarak veriliyor

A7 daha sonra ödemeyi kendi sisteminde tamamlıyor

Şirket bunu "Swift kullanmadan" yürüttüğünü açıkça belirtiyor.

SIZDIRILAN BELGELER ORTALIĞI KARIŞTIRDI: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDEN KARMAŞIK AĞ

Financial Times'ın haberinde dikkat çeken en çarpıcı bölüm ise ağın nasıl işlediğine dair iddialar.

Ağustos ayında internete, A7'nin iç belgeleri olduğu ileri sürülen bir veri paketi sızdırıldı. Bu belgelerin bir siber saldırı sonrası yayımlandığı belirtiliyor.

Elliptic ve TRM Labs'in raporlarına göre bu belgelerde:

Nakit para

Senetler

Kripto para transferleri

Kırgızistan'da kayıtlı şirketler

üzerinden kurulan çok katmanlı bir yapı tarif ediliyor.

56 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

TRM Labs, sızdırıldığı iddia edilen belgelere dayanarak A7 bağlantılı cüzdanların:

56 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiğini tespit ettiğini açıkladı.

Bunun yanında, Çin, Güneydoğu Asya ve Güney Afrika gibi bölgelerde aracı cüzdanlar üzerinden ek para akışları olduğu da raporda yer aldı.

Financial Times, belgelerin gerçekliğini bağımsız biçimde doğrulayamadığını vurguluyor.

KIRGIZİSTAN "BİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK" DEDİ

Haberde, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın daha önce ülkenin finans kurumlarının yaptırımları aşmak için kullanıldığı iddialarını reddettiği hatırlatıldı.

DEVLETLE ORTAK ŞİRKET KURULDU: ROSVEKSEL

A7'nin büyümesi, Rus devletinin doğrudan desteğini de aldı.

Financial Times'a göre Rusya Maliye Bakanlığı, Promsvyazbank ve A7 ile birlikte Kasım ayında yeni bir şirketin kuruluşuna ortak oldu:

Rosveksel (Rus Senedi)

Bir bakanlık yetkilisi bu girişimi devlet medyasına şöyle tanımladı:

"Devlet ve iş dünyasının sınır ötesi ödeme altyapısını geliştirmek için birlikte çalışmasının örneği."

Bu adım, A7'nin artık yalnızca "özel şirket" değil, devlet destekli bir finans mekanizması haline geldiği yorumlarına yol açtı.

RUSYA KRİPTOYA KARŞIYDI, ŞİMDİ MECBUREN SARILIYOR

Financial Times, Rusya'nın geçmişte kripto paralara karşı mesafeli olduğunu ancak yaptırımlar nedeniyle bu alana hızla yöneldiğini belirtiyor.

Rus parlamentosunun finans komitesi başkanı Anatoly Aksakov'un tahminine göre, Rusya'nın yabancı ortaklarla yaptığı kripto işlemleri 2025'in ilk yarısında:

1 TRİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKABİLİR

Bu nedenle kripto akışlarının Rusya'nın ödeme dengesi tablolarına dahil edilmesi tartışılıyor.

MERKEZ BANKASINDAN RESMİ ONAY: A7A5 "DİJİTAL VARLIK" SAYILDI

Habere göre Ekim ayında A7A5, Rusya Merkez Bankası tarafından resmen "dijital finansal varlık" olarak tanındı.

Bu karar, tokenın dış ticarette kullanılmasını hukuki zemine oturttu.

A7'NİN YENİ HEDEFİ LATİN AMERİKA: 20 ÜLKEYE YAYILMA PLANI

Financial Times'ın aktardığına göre A7, büyüme hedefini daha da ileri taşıdı.

Şirketin Kommersant gazetesinde yer alan tanıtım materyallerinde:

Latin Amerika'nın hedeflendiği

İki yıl içinde 20 ülkeye yayılma planı olduğu duyuruldu.

Ilan Șor'un metinde "A7 artık uluslararası arenaya giriyor" dediği ifade edildi.

İSTANBUL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ: NAKİT TESLİMATIN MERKEZİ

Haberde en çok dikkat çeken unsurlardan biri ise, A7'nin Telegram bot sisteminde nakit teslimat noktalarından birinin İstanbul olması.

Dubai ve İstanbul gibi merkezler üzerinden dönen bu yapı, yaptırımlar altında kalan Rusya'nın finansal damarlarını ayakta tutmak için alternatif ağlar kurduğunu ortaya koyuyor.

SONUÇ: RUSYA YAPTIRIMLARA KARŞI YENİ BİR "PARALEL FİNANS SİSTEMİ" KURUYOR

Financial Times'ın haberine göre A7 örneği, Rusya'nın yaptırımlarla boğuşurken Swift'in yerine alternatif bir ödeme altyapısı kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Monopoly parası gibi görünen banknotlar, kripto stablecoinler, senet sistemi ve Telegram botları üzerinden yürütülen bu model, Batı'nın finansal engellerini aşmak için geliştirilen yeni nesil bir "paralel para transfer düzeni" olarak değerlendiriliyor.

