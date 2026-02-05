Batı'nın yaptırımları Rusya'ya neden işlemedi? İşte Moskova'nın akılalmaz "sahte banknot" sistemi!
Batı'nın yaptırımlarıyla Swift sisteminden dışlanan Rusya, para akışını sürdürmek için şaşırtıcı bir yöntemi devreye soktu. Monopoly oyun parası gibi görünen renkli sahte ruble banknotları, aslında milyarlarca dolarlık sınır ötesi transferlerin yeni aracı haline geldi.
Financial Times'ın haberine göre, bu banknotlar Kremlin bağlantılı bir yapı olan A7 tarafından piyasaya sürüldü ve Rusya'nın yaptırımları delmek için kurduğu yeni para transfer mimarisinin merkezine yerleşti.
SWİFT'TEN KOPARILDILAR, YENİ SİSTEM KURULDU
Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının ardından Batı ülkeleri, birçok büyük Rus bankasını Swift mesajlaşma sisteminden çıkardı. Bu adım, Rus şirketlerinin dış ticaret ödemelerini ciddi biçimde zorlaştırdı.
A7'nin üst düzey yöneticilerinden Irina Akopyan, Eylül ayında Rus gazetesi Vedomosti'ye yaptığı açıklamada bu tabloyu şöyle özetledi:
Batı'nın kısıtlamalarının uluslararası ödemeleri "ciddi şekilde zorlaştırdığını" belirten Akopyan, şirketlerin yabancı ortaklarla ödeme yapmak için "yeni yollar aramak zorunda kaldığını" söyledi.
A7 KİMDİR? DEVLET BANKASI VE KAÇAK OLİGARK ORTAKLIĞI
Financial Times'ın aktardığına göre A7, 2024 sonunda kuruldu.
Şirketin arkasında:
Rusya'nın devlet kontrolündeki savunma bankası Promsvyazbank
Moldova'dan kaçan oligark Ilan Șor bulunuyor.
Șor'un, 2017'de Moldova bankacılık sisteminden 1 milyar dolarlık kayıpla bağlantılı suçlardan mahkûm edildiği ve ülkesinden kaçtığı bilgisi haberde yer aldı.
RAKAMLAR ŞOK EDİCİ: 6 AYDA 98 MİLYAR DOLAR
A7'nin iddiasına göre şirket, ilk altı ayda 7.5 trilyon ruble (yaklaşık 98 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirdi.
Aralık ayına gelindiğinde ise şirket, Rus işletmelerinin dış ticaret işlemlerinin toplam hacminin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğunu öne sürdü.
Bu rakamlar doğrulanması zor olsa da Financial Times'a konuşan uzmanlar, "mantıksız" olmadığını belirtiyor.
Araştırmacı Elise Thomas, bu süreci şu sözlerle tanımladı:
"Çok karmaşık bir uçağı havadayken inşa ediyorlar."
ABD, İNGİLTERE VE AB YAPTIRIM UYGULADI… AMA A7 BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ
Financial Times'a göre A7, geçen yıl ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine alınmasına rağmen büyümesini sürdürdü.
Şirket:
En az iki Afrika ülkesinde ofis açtı
Her büyük Rus şehrine yayılmayı hedefledi
Vladivostok'taki bir açılışa Putin'in video bağlantıyla katıldığı bir tören düzenledi
"OYUN PARASI" GİBİ BANKNOTLAR: ÜZERİNDE RUS ŞEHİRLERİ VAR
A7'nin ürettiği banknotlar gerçek ruble değil.
Üzerlerinde Rus şehirlerinin stilize silüetleri bulunuyor. Ancak banknotların nominal değeri 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Telegram'da "Rus turistler için hizmet" gibi tanıtılsa da, sistemin amacı çok daha geniş: para transferini bankacılık sisteminin dışına taşımak.
QR KOD KAZI, TELEGRAM BOTUNA GÖNDER, PARAYI KAPIDA AL!
Financial Times'ın haberine göre süreç şöyle işliyor:
- Banknot sahibi, banknot üzerindeki gümüş filmi kazıyor.
- Altından çıkan QR kodu görüyor.
- QR kod Telegram botuna gönderiliyor.
- Bir "ajan" nakit parayı elden teslim ediyor.
Ancak botun nakit teslimat sunduğu yerler dikkat çekici:
Dubai'de dirhem
İstanbul'da dolar
Yani sistemin İstanbul ayağı, Rus para trafiğinde kritik bir rol oynuyor.
STABLECOIN HAMLESİ: RUBLEYE ENDEKSLİ KRİPTO PARA "A7A5"
A7, yalnızca sahte banknotlarla değil, kripto para üzerinden de büyük bir ağ kurdu.
Habere göre Promsvyazbank ile birlikte A7, rubleye endeksli bir stablecoin çıkardı: A7A5
Bu kripto paranın, devlet bankasında tutulan mevduatlarla desteklendiği iddia ediliyor.
Blockchain analiz şirketi Elliptic, yaklaşık 2.300 banknotun A7A5 tokenına çevrildiğini ve bunun toplamda 8.6 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.