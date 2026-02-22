ABD'den İran'a 48 saat süre! Cenevre'de nükleer masası kuruluyor
ABD ve İran arasındaki nükleer gerilimde kritik saatlere girildi. Washington yönetimi, Tahran'a nükleer anlaşma taslağını sunması için 48 saat süre tanırken, cuma günü Cenevre'de masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Donald Trump'ın göreve gelmesiyle başlayabilecek olası sert hamlelerden önceki "son şans" olarak nitelendirilen bu diplomatik hamle, bölgedeki tüm dengeleri değiştirebilir.
Washington ile Tahran arasındaki nükleer kördüğümü çözmek için diplomasi trafiği hız kazandı.
CENEVRE İÇİN KRİTİK EŞİK
ABD'li üst düzey bir yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD nükleer bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır." ifadelerini kullandı.
Washington, Tahran'dan gelecek resmi teklifi beklerken, nükleer pazarlıkların yeniden başlaması için 48 saatlik bir sürenin altı çiziliyor.
GEÇİCİ ANLAŞMA MASADA
Müzakerelerin yalnızca nihai bir metin üzerine değil, aşamalı bir çözüm üzerine de kurgulanabileceği belirtiliyor.
İsmini paylaşmayan yetkili, ABD ve İran'ın tam bir nükleer anlaşmaya varılmadan önce geçici bir anlaşma olasılığını da görüşebileceklerini, "Washington ve Tahran yönetimi, kapsamlı bir uzlaşı öncesinde ara formülleri masada tutmaya devam ediyor." sözleriyle aktardı. Bu durum, gerilimi düşürmek için tarafların "bekle-gör" politikasına geçebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.
KRİTİK HAMLE ÖNCESİ "SON ŞANS" UYARISI
Diplomatik kaynaklar, bu girişimin İran için en kritik virajlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. ABD'li yetkililere göre bu hamle, Başkan Trump'ın göreve geldikten sonra İran'a karşı başlatabileceği ve doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek büyük bir operasyondan önceki "son şans" niteliğini taşıyor. Bölge uzmanları, Cenevre'de kurulması muhtemel masanın, Tahran'ın üzerindeki baskıyı hafifletmek için tek çıkış yolu olabileceği değerlendirmesini yapıyor.