ABD'den İran'a 48 saat süre! Cenevre'de nükleer masası kuruluyor

Washington ile Tahran arasındaki nükleer kördüğümü çözmek için diplomasi trafiği hız kazandı.

CENEVRE İÇİN KRİTİK EŞİK

ABD'li üst düzey bir yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD nükleer bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Washington, Tahran'dan gelecek resmi teklifi beklerken, nükleer pazarlıkların yeniden başlaması için 48 saatlik bir sürenin altı çiziliyor.