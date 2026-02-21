Ortadoğu'da tansiyon her geçen dakika artarken, bölgedeki dağılım şifreleri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş barışın ötesindeki tek engelin İsrail olduğunu vurgularken, Tahran Muhabiri Ekber Karabağ İran yönetimindeki Hamaney-Pezeşkiyan'ın varlığını ve karar alma mekanizmalarını deşifre etti. Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD Başkanı Trump'ın masasındaki askeri seçenekleri ve saldırı olasılıklarını yüzdelerle canlı yayında paylaştı.

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş bölgedeki krizin merkezinde İsrail'in bulunduğunu vurguladı. İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında ayrılık olduğu iddialarına Tahran'dan yanıt gelirken, Washington cephesinde ise ABD'nin İran'a yönelik olası askeri senaryoları masaya yatırıldı. "BÖLGEDE BARIŞI TEHDİT EDEN YEGANE UNSUR İSRAİL" AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş, bölgedeki gerilimin merkezinde İran, Lübnan ya da Suriye'nin değil İsrail'in bulunduğunu belirterek, "Mesele bu bölgede ne İran, ne Lübnan, ne Suriye, ne de bir başka ülke; mesele İsrail. Eğer bölgede barışı tehdit eden bir unsur varsa, barışı tehdit eden yegâne unsur İsrail" dedi. "TRAMP'I İKNA ETMEK İÇİN MEDYAYI KULLANIYORLAR" ABD siyasetinin de İsrail'in etkisi altında şekillendiğini savunan Maviş, "Trump'ı da savaşa zorlayan, Amerikan medyasını da Trump'ı savaşa ikna etmek için kışkırtıcı biçimde kullanan yine İsrail. Yakın zamanda Netanyahu'nun Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Trump'ı ziyaret ettiğini biliyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

(fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "VALIĞI BİLE BAŞLI BAŞINA TEHDİT" İsrail'in bölgede barış değil savaş istediğini ifade eden Maviş, "Dolayısıyla İsrail'in varlığı başlı başına barışın tehdidi bölgede. Dünyada İsrail'e karşı hem sivil kamuoyunda hem ülkeler nezdinde oluşmuş bir antipati varken, bu coğrafyada barışı kurmak açısından İsrail'in dizginlenmesine dair herkesin bir şey yapması lazım. İsrail bu bölgede kışkırtıcılığı sürdürdüğü sürece barışa kavuşmamız çok kolay olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.