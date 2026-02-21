ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah geliştirmesine kapı aralamayacak şekilde sınırlı ve “sembolik” düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir öneriyi değerlendirmeye açık görünüyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan askeri seçeneklerin de sunuldu. Trump'a çok yakın bir isim Trump'ın neyi seçeceğini kimsenin bilmediğini hatta Trump'ın bile henüz bir tercih yapmadığını ifade etti. A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendiren KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay,ABD'ye Ukrayna travması tuzağı kurulmuş olabileceğini ifade ederken yaşanan süreçte İran'ın Türkiye'ye duyduğu güveni yorumladı.

ABD merkezli Axios'a göre, Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır. A HABER'DE ABD İÇİN UKRAYNA TUZAĞI İDDİASI Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yaklaşımın Washington ile Tahran'ın kırmızı çizgileri arasında -sınırlı da olsa- bir müzakere alanı doğurabileceğini söyledi. Bununla birlikte aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın liderini doğrudan hedef almayı içeren askeri seçenekler de sunuldu.

"İRAN SÜREKLİ FIRSATI KAÇIRIYOR" ABD merkezli Axios'a konuşan yetkililere göre, İran'ın sunacağı nükleer teklif için çıta oldukça yüksek. Planın hem Trump yönetimi içindeki hem de bölgede bulunan çok sayıdaki şüpheciyi ikna etmesi gerektiği ifade edildi. Kıdemli ABD'li yetkili, "Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği ve esaslı bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. Sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabır kalmaz" ifadelerini kullandı. "SALDIRI HER AN OLABİLİR" İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran teklifinin iki ya da üç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak ABD ve İsrailli yetkililer, Trump'ın hafta sonu kadar erken bir tarihte saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.