ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası
ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah geliştirmesine kapı aralamayacak şekilde sınırlı ve “sembolik” düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir öneriyi değerlendirmeye açık görünüyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan askeri seçeneklerin de sunuldu. Trump'a çok yakın bir isim Trump'ın neyi seçeceğini kimsenin bilmediğini hatta Trump'ın bile henüz bir tercih yapmadığını ifade etti. A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendiren KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay,ABD'ye Ukrayna travması tuzağı kurulmuş olabileceğini ifade ederken yaşanan süreçte İran'ın Türkiye'ye duyduğu güveni yorumladı.
ABD merkezli Axios'a göre, Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yaklaşımın Washington ile Tahran'ın kırmızı çizgileri arasında -sınırlı da olsa- bir müzakere alanı doğurabileceğini söyledi. Bununla birlikte aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın liderini doğrudan hedef almayı içeren askeri seçenekler de sunuldu.
"İRAN SÜREKLİ FIRSATI KAÇIRIYOR"
ABD merkezli Axios'a konuşan yetkililere göre, İran'ın sunacağı nükleer teklif için çıta oldukça yüksek. Planın hem Trump yönetimi içindeki hem de bölgede bulunan çok sayıdaki şüpheciyi ikna etmesi gerektiği ifade edildi.
Kıdemli ABD'li yetkili, "Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği ve esaslı bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. Sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabır kalmaz" ifadelerini kullandı.
"SALDIRI HER AN OLABİLİR"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran teklifinin iki ya da üç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak ABD ve İsrailli yetkililer, Trump'ın hafta sonu kadar erken bir tarihte saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.
"BAŞKAN HENÜZ KARAR VERMEDİ"
ABD merkezli Axios'a göre, Trump'ın bazı danışmanları sabırlı olunması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, zaman geçtikçe ve ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı arttıkça Trump'ın pazarlık gücü de yükselecek.
Buna karşın en yakın danışmanlarından bazıları bile Trump'ın ne zaman ve hangi kararı vereceğini bilmediklerini kabul ediyor. Üst düzey bir danışman, "Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü vurmadık. Belki hiç yapmayabilir. Belki yarın uyanıp 'Tamam, bu kadar' diyebilir" dedi.
İRAN LİDERİNE VE OĞLUNA SUİKAST PLANI
Danışman, Pentagon'un Trump'a çok sayıda seçenek sunduğunu belirterek, "Her senaryo için bir planları var. Bir senaryoda Ayetullah'ı, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmak var" ifadelerini kullandı. Burada İran'ın lideri Ali Hamaney ve potansiyel halef olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney'e atıf yapıldığı aktarıldı. Aynı danışman, "Başkanın neyi seçeceğini kimse bilmiyor. Bence kendisi de bilmiyor" dedi.
İkinci bir kaynak da Hamaney ve oğlunun öldürülmesini içeren bir planın birkaç hafta önce Trump'a sunulduğunu doğruladı. Bir başka üst düzey danışman ise, "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an saldırı kararı alabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise, "Medya Başkan'ın ne düşündüğüne dair spekülasyon yapabilir ama ne yapıp yapmayacağını yalnızca Başkan Trump bilir" açıklamasını yaptı.