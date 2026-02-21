CANLI YAYIN

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah geliştirmesine kapı aralamayacak şekilde sınırlı ve “sembolik” düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir öneriyi değerlendirmeye açık görünüyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan askeri seçeneklerin de sunuldu. Trump'a çok yakın bir isim Trump'ın neyi seçeceğini kimsenin bilmediğini hatta Trump'ın bile henüz bir tercih yapmadığını ifade etti. A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendiren KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay,ABD'ye Ukrayna travması tuzağı kurulmuş olabileceğini ifade ederken yaşanan süreçte İran'ın Türkiye'ye duyduğu güveni yorumladı.

ABD merkezli Axios'a göre, Trump yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır.

A HABER'DE ABD İÇİN UKRAYNA TUZAĞI İDDİASI

Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yaklaşımın Washington ile Tahran'ın kırmızı çizgileri arasında -sınırlı da olsa- bir müzakere alanı doğurabileceğini söyledi. Bununla birlikte aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın liderini doğrudan hedef almayı içeren askeri seçenekler de sunuldu.

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası - 1

"İRAN SÜREKLİ FIRSATI KAÇIRIYOR"

ABD merkezli Axios'a konuşan yetkililere göre, İran'ın sunacağı nükleer teklif için çıta oldukça yüksek. Planın hem Trump yönetimi içindeki hem de bölgede bulunan çok sayıdaki şüpheciyi ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

Kıdemli ABD'li yetkili, "Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği ve esaslı bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. Sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabır kalmaz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRI HER AN OLABİLİR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran teklifinin iki ya da üç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak ABD ve İsrailli yetkililer, Trump'ın hafta sonu kadar erken bir tarihte saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası - 2

"BAŞKAN HENÜZ KARAR VERMEDİ"

ABD merkezli Axios'a göre, Trump'ın bazı danışmanları sabırlı olunması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, zaman geçtikçe ve ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı arttıkça Trump'ın pazarlık gücü de yükselecek.

Buna karşın en yakın danışmanlarından bazıları bile Trump'ın ne zaman ve hangi kararı vereceğini bilmediklerini kabul ediyor. Üst düzey bir danışman, "Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü vurmadık. Belki hiç yapmayabilir. Belki yarın uyanıp 'Tamam, bu kadar' diyebilir" dedi.

İRAN LİDERİNE VE OĞLUNA SUİKAST PLANI

Danışman, Pentagon'un Trump'a çok sayıda seçenek sunduğunu belirterek, "Her senaryo için bir planları var. Bir senaryoda Ayetullah'ı, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmak var" ifadelerini kullandı. Burada İran'ın lideri Ali Hamaney ve potansiyel halef olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney'e atıf yapıldığı aktarıldı. Aynı danışman, "Başkanın neyi seçeceğini kimse bilmiyor. Bence kendisi de bilmiyor" dedi.

İkinci bir kaynak da Hamaney ve oğlunun öldürülmesini içeren bir planın birkaç hafta önce Trump'a sunulduğunu doğruladı. Bir başka üst düzey danışman ise, "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an saldırı kararı alabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise, "Medya Başkan'ın ne düşündüğüne dair spekülasyon yapabilir ama ne yapıp yapmayacağını yalnızca Başkan Trump bilir" açıklamasını yaptı.

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası - 3

"SIFIR ZENGİNLEŞTİRME" TARTIŞMASI

Axios'a göre, ABD ve İran'ın zenginleştirme konusundaki kamuya açık pozisyonları birbiriyle bağdaşmaz görünüyor. Ancak Arakçi ve kıdemli ABD'li yetkilinin açıklamaları, hâlâ bir anlaşma ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor.

Habere göre İran şu anda uranyum zenginleştirmiyor. Bunun nedeni, nükleer tesislerdeki santrifüjlerin geçen haziran ayında düzenlenen hava saldırılarında büyük ölçüde imha edilmiş olması. ABD ve İsrail, zenginleştirme yeniden başlarsa tekrar saldıracaklarını bildiriyor.

Ali Hamaney ise İran'ın yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağını savunduğu zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini açıkça ifade etti. Trump da geçen hafta dahil olmak üzere birçok kez İran'ın zenginleştirme yapabilmesini istemediğini dile getirdi.

SAVAŞ İHTİMALİ VE YENİ MÜZAKERE TURU

Habere göre, bölge olası bir savaş ihtimaline hazırlanırken Washington'un nasıl ilerleyeceğine ve yeni bir müzakere turu olup olmayacağına İran'ın sunacağı teklif görüldükten sonra karar verilecek.

Trump cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın "adil bir anlaşma müzakere etmesinin daha iyi olacağını" söyledi. İranlı muhalif grupların ortaya attığı ve çoğu tahminden yüksek olan 32 bin protestocunun öldürüldüğü iddiasını da dile getiren Trump, "İran halkı, İran'ın liderlerinden çok farklı. Çok üzücü bir durum… İran halkı için çok üzülüyorum. Cehennemde yaşadılar" ifadelerini kullandı.

KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizde önemli noktalara değindi.

ABD'YE "UKRAYNA TRAVMASI" TUZAĞI MI KURULUYOR?

Küresel güçlerin İran üzerindeki satranç hamlelerini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Oktay, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün ve dakikaları hatırlarsak, Avrupa ve Amerika Rusya'nın bir an önce saldırması konusunda kamuoyunu seferber ediyordu. Şimdi aynı durum İran konusunda yaşanıyor. Çin ve Rusya, Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı travmayı ABD'nin İran'da yaşaması için elindeki bütün argümanları sahaya sürerek bir saldırı gerçekleşmesini arzuluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası - 4

TRUMP'IN AJANDASI VE YAHUDİ LOBİSİ BASKISI

ABD'nin iç siyasetindeki sıkışmışlığın dış politikaya yansıdığını belirten Oktay, "Trump, Venezuela ve Grönland meselelerini perdeleyebilmek adına İran konusunu basının önünde tartışılır hale getirdi. Kısıtlı saldırılar aslında ABD ile İran'ın nükleer müzakerelere başlamasının önündeki direnen gruplara karşı yapılmış sınırlı bir operasyondu" sözleriyle sürecin nükleer görüşmelerle bağlantısını aktardı. Oktay, Trump'ın üzerindeki Yahudi lobisi baskısını hafifletmek için bu gerilimi kullandığını da sözlerine ekledi.

"İSTİKAMET TÜRKİYE: İRAN HALKINDA MÜTHİŞ BİR GÜVEN VAR"

Bölge halkının Türkiye'ye olan bakış açısını yerinde gözlemleyen Hasan Oktay, "Geçtiğimiz günlerde İran'da 10'a yakın şehri gezdim. İran halkında Türkiye'ye karşı müthiş bir güven ve özlem söz konusu. Türkiye'nin bu süreçte İran'a karşı yapılacak bir saldırıya müsaade etmeyeceğini ifade etmesi, bölgede bir garanti olarak görülüyor. Ayrıca Türkiye'deki üslerden komşulara saldırı yapılamayacağına dair kararlı duruş, ABD için ciddi bir engel teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran planı ne? Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de Ukrayna tuzağı iddiası - 5

İRAN YÖNETİMİNDE "TÜRKİYE MODELİ" SESLERİ

İran'ın içindeki sistem değişikliği tartışmalarına değinen Prof. Dr. Hasan Oktay, "İran'da mevcut sistemin dünya ile entegrasyonda sorunlar yaşadığı görülüyor. Özellikle 40 yaş civarındaki Devrim Muhafızları ve devlet yetkilileri, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinin İran için çok önemli olduğunu belirtiyor. 1826'daki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve 1923'teki Cumhuriyet ilanı gibi dönüm noktaları üzerinden Türkiye modelinin İran için daha uygun olduğu ifade edilmeye başlandı" diyerek İran'ın gelecekteki yönelimi hakkında önemli bir iddiayı paylaştı.

CENEVRE'DE GİZLİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Savaş çanlarının gölgesinde diplomasinin devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Bu savaş gerginliğinin içinde Cenevre'de ABD'li ve İranlı yetkililer 'birleşik oda diplomasisi' ile görüşmeye başladılar. Bu görüşmeler, savaşın aslında tarafları masaya oturtmak için bir caydırıcı unsur olarak kullanıldığını gösteriyor. İsrail ise bu anlaşma ihtimalinden rahatsız çünkü ABD-İran yakınlaşmasının bölgede kendisini yalnızlaştıracağını biliyor" ifadeleriyle bölgedeki karmaşık diplomatik trafiği aktardı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın