ABD ve İran arasındaki gerilimde Çin denklemi: Petrol vanası kimin elinde?

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken, enerji hattında kritik bir satranç oynanıyor. ABD'nin İran üzerinden yürüttüğü strateji, yalnızca Tahran'ı değil Pekin'i de yakından ilgilendiriyor. Petrol arzı, askeri yığınak ve küresel güç mücadelesi iç içe geçerken "petrol vanası kimin elinde?" sorusu jeopolitik dengelerin merkezine yerleşti. "Washington'un enerji hamleleri Çin'i çevreleme planının bir parçası mı?" Gazeteci Yusuf Alabarda detayları A Haber'de aktardı.

ÇIKAR ÇATIŞMASI DEĞİL ÇIKAR ÖRTÜŞMESİ

Bölgedeki askeri hareketliliği değerlendiren Yusuf Alabarda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması kendi çıkarına mı yoksa İsrail'in mi zorlaması sorusuna baktığımızda, her ikisinin de doğru olduğunu görüyoruz; İsrail burada bir çıkar örtüşmesini kullanıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in önceliklerinin nükleer silahı engellemek ve balistik füze üretimini durdurmak olduğunu belirten Alabarda, "İran nükleer silah sahibi olsa binlerce kilometre ötedeki Amerika'ya hangi zararı verebilir? Bu aslında tamamen İsrail'in isteği ve önceliğidir" sözleriyle iki müttefik arasındaki farklı amaçlara dikkat çekti.