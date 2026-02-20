ABD ve İran arasındaki gerilimde Çin denklemi: Petrol vanası kimin elinde?
Bölgedeki tansiyon yükselirken, İran’ın Çin’den tedarik ettiği gizli silahlarla ABD donanmasını hedef alabileceği iddiaları stratejik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Yusuf Alabarda, ABD ve İsrail’in bölgedeki "çıkar örtüşmesini" değerlendirirken, Çin’in İran’a yönelik askeri teknoloji desteği ile ekonomik yatırım arasındaki keskin çizgiyi ve Pekin yönetiminin bölgedeki yeni hamlelerinin perde arkasını A Haber’de deşifre etti.
Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken, enerji hattında kritik bir satranç oynanıyor. ABD'nin İran üzerinden yürüttüğü strateji, yalnızca Tahran'ı değil Pekin'i de yakından ilgilendiriyor. Petrol arzı, askeri yığınak ve küresel güç mücadelesi iç içe geçerken "petrol vanası kimin elinde?" sorusu jeopolitik dengelerin merkezine yerleşti. "Washington'un enerji hamleleri Çin'i çevreleme planının bir parçası mı?" Gazeteci Yusuf Alabarda detayları A Haber'de aktardı.
ÇIKAR ÇATIŞMASI DEĞİL ÇIKAR ÖRTÜŞMESİ
Bölgedeki askeri hareketliliği değerlendiren Yusuf Alabarda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması kendi çıkarına mı yoksa İsrail'in mi zorlaması sorusuna baktığımızda, her ikisinin de doğru olduğunu görüyoruz; İsrail burada bir çıkar örtüşmesini kullanıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in önceliklerinin nükleer silahı engellemek ve balistik füze üretimini durdurmak olduğunu belirten Alabarda, "İran nükleer silah sahibi olsa binlerce kilometre ötedeki Amerika'ya hangi zararı verebilir? Bu aslında tamamen İsrail'in isteği ve önceliğidir" sözleriyle iki müttefik arasındaki farklı amaçlara dikkat çekti.
ENERJİ VANALARI VE ÇİN'İN KUŞATILMASI STRATEJİSİ
ABD'nin bölgedeki asıl motivasyonunun enerji kontrolü olduğunu vurgulayan Alabarda, "Trump'ın dünya petrol rezervlerinin yüzde 70'ini elimizde tutuyoruz açıklaması, aslında Çin'e gidecek petrolün vanasını elinde tutma stratejisidir" dedi. Çin'in sıkışmış ülkelerden ucuz enerji alarak avantaj sağladığını ifade eden Alabarda, "Pekin'deki sanayici 20 dolara enerji kullanırken Türkiye'deki sanayicinin 70 dolardan bu girdiyi sağlaması bizim de karşı çıkmamız gereken bir durumdur; bu nedenle ABD'nin petrol vanasını kontrol etmesi Çin'in kuşatılması siyasetinde hayati bir kazançtır" değerlendirmesinde bulundu.
PEZEŞKİYAN'IN YATIRIM SİTEMİ VE SERMAYE GERÇEĞİ
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Çin'den yatırım gelmemesine yönelik şikayetlerine değinen Yusuf Alabarda, "Dünyada hiçbir sermaye emin olmadığı, dükkanın bombalanma veya yağmalanma ihtimali olan bir noktaya gidip yatırım yapmaz" şeklinde konuştu. Doğrudan yabancı sermaye ile askeri desteğin karıştırılmaması gerektiğini belirten Alabarda, "Pezeşkiyan yabancı sermaye gelmiyor diye dertleniyor ancak Çin'in İran'a askeri anlamda teknolojik kapasite yardımı yapması ile oraya 15 yıllık uzun vadeli yatırımlar götürmesi tamamen ayrı hususlardır" ifadelerini kullandı.
ÇİN'İN ASKERİ DESTEĞİ VE DONANMA HAMLESİ
İran'ın elindeki gizli silah iddiaları ve Çin'in rolü hakkında konuşan Alabarda, "Çin, İran ayakta kalmadığı takdirde ABD'nin kendi enerji boğazına çökeceğini biliyor; bu yüzden askeri teknolojik kapasite yardımı yapması stratejik bir zorunluluktur" dedi. Bölgedeki son gelişmelere de atıfta bulunan Alabarda, "Venezuela'nın ardından İran'ın kadraja oturtulması Çin'i hareketlendirdi ve gemilerini bu yüzden bölgeye gönderdi" sözleriyle Pekin'in askeri varlığını artırma nedenini açıkladı.