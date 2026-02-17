IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'nin rolüne vurgu YPG'ye kötü haber

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet IKBY'de (AA)

IKBY YÖNETİM MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Irak Anayasası'na göre "federal bölge" statüsüne sahip olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ülkenin kuzeyinde Erbil merkezli olarak faaliyet yürütüyor. IKBY, kendi parlamentosu, hükümeti ve güvenlik yapılanmasıyla Irak merkezi yönetiminden kısmen ayrı bir idari modele sahip bulunuyor.

Bölgenin yasama organı Erbil'de bulunan IKBY Parlamentosu olurken, yürütme organı ise Başbakanlık tarafından yönetilen IKBY Hükümeti olarak tanımlanıyor. IKBY'de ayrıca sembolik ve siyasi ağırlığı yüksek bir "Başkanlık" makamı da bulunuyor.

IKBY'nin güvenlik gücü olarak bilinen Peşmerge güçleri, bölge içi güvenlikte aktif rol üstlenirken, bu güçlerin komuta yapısı ve bağlılık ilişkileri zaman zaman siyasi partiler arasındaki dengelerle ilişkilendiriliyor.