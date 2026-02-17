CANLI YAYIN

IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'nin rolüne vurgu YPG'ye kötü haber

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'nin rolüne vurgu YPG'ye kötü haber

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, sorunların aşılmasında Türkiye'nin rolünün çok olumlu olduğunu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şeyin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye'deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye'nin rolünün yapıcı olduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye'de sorunlar yaşandığı sırada Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin rolü çok olumluydu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani (AA)

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK POZİTİFTİ"

Suriye hükümet güçlerinin Halep'te YPG'ye karşı yürüttüğü operasyon sürecine değinen Barzani, "İnsanların oradan (Halep'ten) huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin rolü çok pozitifti. SDG ve Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadılar. Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." diye konuştu.

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, "Şam'a sorarsanız, Kürtlere (YPG) çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere (YPG) sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

"IRAK'TAKİ ÖZERK YAPI SURİYE'DE OLMAZ"

IKBY olarak, Suriye'deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, "Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye'deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır." dedi.

Barzani, IKBY modelinin Suriye'de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, "Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı'nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye'ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet IKBY'de (AA)Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet IKBY'de (AA)

IKBY YÖNETİM MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Irak Anayasası'na göre "federal bölge" statüsüne sahip olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ülkenin kuzeyinde Erbil merkezli olarak faaliyet yürütüyor. IKBY, kendi parlamentosu, hükümeti ve güvenlik yapılanmasıyla Irak merkezi yönetiminden kısmen ayrı bir idari modele sahip bulunuyor.

Bölgenin yasama organı Erbil'de bulunan IKBY Parlamentosu olurken, yürütme organı ise Başbakanlık tarafından yönetilen IKBY Hükümeti olarak tanımlanıyor. IKBY'de ayrıca sembolik ve siyasi ağırlığı yüksek bir "Başkanlık" makamı da bulunuyor.

IKBY'nin güvenlik gücü olarak bilinen Peşmerge güçleri, bölge içi güvenlikte aktif rol üstlenirken, bu güçlerin komuta yapısı ve bağlılık ilişkileri zaman zaman siyasi partiler arasındaki dengelerle ilişkilendiriliyor.

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet IKBY'de (AA)Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet IKBY'de (AA)

Uzun yıllardır IKBY siyasetinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) belirleyici aktörler olarak öne çıkarken, bölgedeki yönetim ve güç paylaşımı da büyük ölçüde bu iki yapı arasındaki siyasi dengeye göre şekilleniyor.

IKBY'nin bütçesi ise büyük ölçüde Bağdat yönetimiyle yapılan gelir paylaşımı anlaşmalarına dayanıyor. Petrol ihracatı, kamu maaşları ve bütçe transferleri gibi başlıklarda merkezi hükümet ile IKBY arasında zaman zaman krizler yaşanabiliyor.

ABD-Suriye zirvesinde Mazlum Abdi detayıABD-Suriye zirvesinde Mazlum Abdi detayı ABD-SURİYE ZİRVESİNDE MAZLUM ABDİ DETAYI

Suriyede kritik eşik: YPGnin süresi dolduSuriyede kritik eşik: YPGnin süresi doldu SURİYE'DE KRİTİK EŞİK: YPG'NİN SÜRESİ DOLDU
Suriye Ayn İsada tahıl koridorlarından sözde karargah!Suriye Ayn İsada tahıl koridorlarından sözde karargah! SURİYE AYN İSA'DA TAHIL KORİDORLARINDAN SÖZDE KARARGAH!
Türkiyeden Suriyeye yardımTürkiyeden Suriyeye yardım TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE YARDIM
Suriye ordusu Tenef Üssünü teslim aldıSuriye ordusu Tenef Üssünü teslim aldı SURİYE ORDUSU TENEF ÜSSÜ'NÜ TESLİM ALDI
El Şeddadi Üssü Suriye ordusunun kontrolündeEl Şeddadi Üssü Suriye ordusunun kontrolünde EL ŞEDDADİ ÜSSÜ SURİYE ORDUSUNUN KONTROLÜNDE
ABDden Suriye mesajı: Gidişatı sürdürmeliyizABDden Suriye mesajı: Gidişatı sürdürmeliyiz ABD'DEN SURİYE MESAJI: GİDİŞATI SÜRDÜRMELİYİZ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın