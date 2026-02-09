Suriye Ayn İsa'da teröristlerin hava harekatı paniği: Demir tentelerle önlem almaya çalıştılar
Suriye’nin kuzeyinde köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası hava harekatlarından korunmak için akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Ayn İsa bölgesinde sokak ve caddeleri devasa demir tentelerle kapatarak gizlenmeye çalışan örgütün o çaresiz anları, A Haber ekibi görüntüledi.
A Haber ekibi Suriye Ayn İsa'da teröristlerin olası bir hava harekatı karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren korunma çabalarını görüntüledi.
HAVADAN TESPİT EDİLMEMEK İÇİN SOKAKLARI ÖRTÜYORLAR
Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Hava saldırılarından korkan teröristler, Ayn İsa'nın caddesini ve sokaklarını tamamen demir tentelerle kapattı. YPG'li teröristler bu tentelerin altından araçlarıyla hareket ederek bir uçtan bir uca ilerliyorlar," ifadelerini kullandı. Terör örgütünün bu yöntemi, Mehmetçik'in İHA ve SİHA operasyonları karşısında duydukları büyük korkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.
SÖZDE KARARGAHLAR VE TAHIL SİLOLARI HEDEFTE
Örgütün sadece caddeleri değil, kritik noktaları da gizlemeye çalıştığını belirten Geçgel, "Sözde askeri hastane olarak kullandıkları noktaların sokaklarını ve diğer sözde karargaha çıkan yolları tamamen demir tentelerle kapatmış durumdalar. Ayrıca bölgedeki tahıl siloları da teröristlerin sözde karargahı haline gelmiş," sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
Bölge halkının terör baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Geçgel, sivillerin yıllardır Azez ve İdlib'deki kamplarda yaşama tutunmaya çalıştığını hatırlattı.
MUTABAKATA RAĞMEN KİRLİ PROVOKASYONLAR SÜRÜYOR
Süreçteki belirsizliğe ve örgütün uzlaşmaz tavrına dikkat çeken Geçgel, "Entegrasyonun sahaya yansıması için görüşmeler devam ediyor ancak Ayn el-Arab bölgesindeki teröristler provokatif girişimlerde bulunuyor. Bazı kurumların Suriye hükümetine devredilmesi ve ağır silahların teslim edilmesi gerekiyordu ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil," cümleleriyle bölgedeki gerilimin sürdüğünü ifade etti.
"Güneş Işığında Parlayan İhanet Tenteleri"
Stüdyoda görüntüleri değerlendiren sunucu Merve Türkay, "Çok enteresan görüntüler, tüm caddeler demir tentelerle kapatılmış ve güneş ışığında parlıyor. Teröristler kendilerince böyle bir önlem almaya çalışmışlar," diyerek örgütün içine düştüğü paniği ve çaresizliği özetledi.