Suriye Ayn İsa'da teröristlerin hava harekatı paniği: Demir tentelerle önlem almaya çalıştılar

A Haber ekibi Suriye Ayn İsa'da teröristlerin olası bir hava harekatı karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren korunma çabalarını görüntüledi.

HAVADAN TESPİT EDİLMEMEK İÇİN SOKAKLARI ÖRTÜYORLAR

Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Hava saldırılarından korkan teröristler, Ayn İsa'nın caddesini ve sokaklarını tamamen demir tentelerle kapattı. YPG'li teröristler bu tentelerin altından araçlarıyla hareket ederek bir uçtan bir uca ilerliyorlar," ifadelerini kullandı. Terör örgütünün bu yöntemi, Mehmetçik'in İHA ve SİHA operasyonları karşısında duydukları büyük korkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖZDE KARARGAHLAR VE TAHIL SİLOLARI HEDEFTE

Örgütün sadece caddeleri değil, kritik noktaları da gizlemeye çalıştığını belirten Geçgel, "Sözde askeri hastane olarak kullandıkları noktaların sokaklarını ve diğer sözde karargaha çıkan yolları tamamen demir tentelerle kapatmış durumdalar. Ayrıca bölgedeki tahıl siloları da teröristlerin sözde karargahı haline gelmiş," sözleriyle sahadaki durumu aktardı.