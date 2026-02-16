Münih'te tarihi zirve! Rubio-Şeybani görüşmesinde dikkat çeken detay: YPG elebaşı Mazlum Abdi de masadaydı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin geleceğine dair başlıklar ele alınırken, toplantıya ilişkin en dikkat çeken detay ise entegrasyonu kabul eden YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in de heyette yer alması oldu.
Zirvede, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü vurgusu öne çıkarken, ABD tarafının "entegrasyon sürecine destek" mesajı vermesi dikkat çekti.
RUBIO VE ŞEYBANİ MÜNİH'TE BİR ARAYA GELDİ: GÜNDEM SURİYE'NİN GELECEĞİ
Münih'te gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki yeni süreç ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek bir kez daha teyit edildi.
Yetkililer, toplantının yalnızca ikili bir görüşme olmadığını, aynı zamanda Suriye'deki yeni döneme dair güçlü bir mesaj taşıdığını vurguladı.
MASADAKİ ŞOK İSİM: FERHAT ABDİ VE İLHAM AHMED GÖRÜŞMELERE KATILDI
Görüşmenin en çok konuşulan ayrıntısı ise terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün siyasi yapılanmasındaki isimlerden İlham Ahmed'in de Münih'teki görüşmelere katılması oldu.
Daha önce "özerklik" iddialarıyla gündeme gelen YPG'nin, son süreçte bu söylemlerden geri adım atarak entegrasyonu kabul ettiği belirtilirken, bu gelişme Münih'teki toplantıya da doğrudan yansıdı.
Toplantıda, ABD heyetinin özellikle entegrasyon sürecine dair destek vurgusu yaptığı aktarıldı.
ABD'DEN NET MESAJ: "ENTEGRASYON SÜRECİ DESTEKLENİYOR"
Münih'teki görüşmelerde ABD tarafının, Suriye'deki yeni yapının oluşturulması sürecinde entegrasyonun önemine dikkat çektiği kaydedildi.
Zirvede, farklı grupların merkezi yönetim çatısı altında birleşmesi gerektiği mesajı öne çıkarken, ABD'nin bu süreçte aktif rol oynayacağı sinyali verildi.
TOM BARRACK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BİN KELİMEYE BEDEL FOTOĞRAF"
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Barrack açıklamasında, zirve fotoğrafı için şu ifadeleri kullandı:
"Bin kelimeye bedel bir fotoğraf… Yeni bir başlangıç."
Bu paylaşım, Münih'te atılan adımların yalnızca bir görüşme değil, Suriye'de yeni dönemin işareti olarak görüldüğünü ortaya koydu.
BM TEMSİLCİSİNDEN "TARİHİ" VURGUSU: YENİ DÖNEM MESAJI
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi ise yaşanan gelişmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.
Olabi'nin açıklaması, görüşmenin Suriye'nin geleceğinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildiğini gösterdi.