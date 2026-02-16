Münih'te tarihi zirve! Rubio-Şeybani görüşmesinde dikkat çeken detay: YPG elebaşı Mazlum Abdi de masadaydı

Yetkililer, toplantının yalnızca ikili bir görüşme olmadığını, aynı zamanda Suriye'deki yeni döneme dair güçlü bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Münih'te gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki yeni süreç ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek bir kez daha teyit edildi.

MASADAKİ ŞOK İSİM: FERHAT ABDİ VE İLHAM AHMED GÖRÜŞMELERE KATILDI

Görüşmenin en çok konuşulan ayrıntısı ise terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün siyasi yapılanmasındaki isimlerden İlham Ahmed'in de Münih'teki görüşmelere katılması oldu.

Daha önce "özerklik" iddialarıyla gündeme gelen YPG'nin, son süreçte bu söylemlerden geri adım atarak entegrasyonu kabul ettiği belirtilirken, bu gelişme Münih'teki toplantıya da doğrudan yansıdı.

Toplantıda, ABD heyetinin özellikle entegrasyon sürecine dair destek vurgusu yaptığı aktarıldı.