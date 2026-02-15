El Şeddadi Üssü Suriye ordusunun kontrolünde
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye ordusu, ABD ile koordinasyonun ardından Haseke kırsalındaki El Şeddadi Üssü'nün kontrolünü ele geçirdi.
Suriye ordusu, ABD ile koordinasyon sağlanmasının ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Şeddadi askeri üssünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama, Suriye devlet haber ajansı tarafından aktarıldı.
Bu gelişme, Washington'un arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) merkezi Suriye kurumlarına entegre edilmesine yönelik sürecin ardından geldi.
Aynı süreçte ABD'nin, stratejik öneme sahip El-Tanf üssünden çekildiği belirtilmişti.