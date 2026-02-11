Türkiye'den Suriye'ye yardım: Aynularab'taki siviller için tırlar yola çıktı

Türkiye'den Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tırlar yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay koordinasyonunda, Suriye Arap Kızılayı işbirliğiyle, Aynularab bölgesindeki sivillere ulaştırmak amacıyla yardım tırları hazırlandı. Hazırlıkları tamamlanan ve insani yardım malzemesi taşıyan tırlar Suriye Arap Kızılayı ekipleriyle buluşmak üzere yola çıktı.

AFAD ve Türk Kızılay öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetlerinin, bölgedeki insani ihtiyaçlara destek sağlamak amacıyla koordinasyon içinde sürdürüleceği bildirildi.