Suriye'de kritik eşik: YPG'nin süresi doldu | Süreçte son durum ne?

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sona eren 15 günlük ateşkesin ardından gözler bölgedeki yeni hamlelere çevrildi. Terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu için pazarlıklar sürerken, stratejik petrol sahaları ve havalimanlarının devri konusunda kritik adımlar atılıyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2,4 milyar dolarlık enerji kaynaklarının Şam yönetiminin denetimine geçtiğini ve teröristlerin nakil sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Suriye ordusuyla YPG arasında 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılan ateşkes, dün saatler 23.00'ü gösterdiğinde sona erdi. YPG'ye verilen sürenin dolmasıyla da gözler bir kez daha Şam yönetimine çevrildi.

ENTEGRASYON PAZARLIĞINDA "YER" KRİZİ

Terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna katılmasına yönelik görüşmelerin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Entegrasyonla ilgili görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Önce tümen olarak açıklanmıştı, ancak sonra tugaylar halinde entegre olunacağı ifade edildi" sözleriyle sürecin teknik boyutuna dikkat çekti.

Ancak bu geçiş sürecinde taraflar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandığını belirten Geçgel, "Örgüt, tugayların YPG'nin orduya dahil olduktan sonra konuşlanacağı noktaları merkez olarak isterken; Suriye hükümeti merkezin dışını istiyor" ifadelerini kullandı.

2,4 MİLYAR DOLARLIK PETROL SAHALARI TESLİM EDİLDİ

Ekonomik ve stratejik noktaların devri konusunda sahadaki hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Mehmet Geçgel, "Kamışlı Havalimanı ve sınır kapılarının teslimi için Suriye hükümetine bağlı heyetler incelemeler gerçekleştirdi. Terörden temizlenen bölgelerde 2,4 milyar dolarlık petrol ve gaz sahası tamamen Suriye hükümetinin kasasına geçmiş oldu" dedi. Sevkiyatların başladığını belirten Geçgel, bölgedeki enerji kaynaklarından ilk meyvelerin alınmaya başlandığını "Petrol sevkiyatları devam ederken entegrasyon süreci de yakından takip ediliyor" cümlesiyle aktardı.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN IRAK'A NAKLİ SÜRÜYOR

Bölgedeki ateşkesin temel nedenlerinden birinin teröristlerin transferi olduğunu vurgulayan Mehmet Geçgel, "Ateşkes, DAEŞ'li teröristlerin Irak'a nakledilmesinden dolayı 15 gün uzatılmıştı. Dün 7 otobüs daha Irak sınırına sevk edildi" bilgisini paylaştı. Bu nakil işlemlerinin uluslararası denetim altında yapıldığını ifade eden Geçgel, "Koalisyona ait savaş uçakları havadan güvenlik tedbirlerini sürdürüyor" sözlerini kullandı.

AĞIR SİLAHLAR VE YABANCI TERÖRİSTLER GÜNDEMDE

Mütabakatın henüz tam olarak uygulanmayan maddelerine de değinen Geçgel, "Gelecek günlerde ağır silahların YPG tarafından Suriye hükümetine teslim edilmesi ve Irak'tan gelen yabancı teröristlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor" diyerek sahadaki beklentiyi özetledi. Henüz bu konuda somut bir adım atılmadığını belirten A Haber muhabiri, bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.