ABD’li üst düzey diplomattan İran mesajı: Trump anlaşma istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yaşanan sorunları askeri yollarla değil, müzakereyle çözmeyi tercih ettiğini söyledi.

Rubio, Bloomberg'e verdiği röportajda Trump'ın İran'la anlaşma yapma niyetinde olduğunu belirterek, "Başkan, İran'la bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini söyledi. Bu çok zor ama deneyecek. Şu anda da yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

"TRUMP, HAMANEY GÖRÜŞMEK İSTERSE KABUL EDER"

Ulus devletlerin birbirleriyle iletişim kurması gerektiğini vurgulayan Rubio, Trump'ın herkesle görüşmeye açık bir lider olduğunu savundu.

Rubio, "Eğer Ayetullah (Ali Hamaney) yarın çıkıp Trump ile görüşmek istediğini söylese, Başkan Trump onunla görüşür. Bu Ayetullah ile aynı fikirde olduğu için değil, dünyadaki sorunların böyle çözülebileceğine inandığı için olur" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Rubio, Orta Doğu'ya ikinci bir ABD uçak gemisinin konuşlandırılmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

İran'ın nükleer silah elde etmesinin asla kabul edilmeyeceğini söyleyen Rubio, bunun ABD, Avrupa, bölge ve küresel güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

"BÖLGEDE YETERLİ ATEŞ GÜCÜMÜZ OLMALI"

Rubio, İran'ın geçmişte ABD'nin bölgedeki varlığına saldırma ve tehdit etme eğilimi gösterdiğini ifade ederek, "Bölgede güç bulundurmak zorundayız çünkü İran, ABD'nin bölgedeki varlığına karşı saldırma isteğini ve kapasitesini ortaya koydu" dedi.

ABD'nin bölgedeki üslerinin ittifak ilişkileri nedeniyle bulunduğunu hatırlatan Rubio, "İran geçmişte üslerimize saldırmaya ya da onları tehdit etmeye hazır olduğunu gösterdi. Bu yüzden onların hata yapmasını önlemek ve daha büyük bir krizi tetiklememeleri için bölgede yeterli ateş gücüne sahip olmalıyız" şeklinde konuştu.