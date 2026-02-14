Elon Musk'tan İranlı yetkililere X darbesi! Listede Erakçi de var
ABD-İran hattındaki gerilim sürerken kriz dijital dünyaya da yansıdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X'ten İran yönetimine yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Bu kapsamda X yaptırımlar kapsamındaki İranlı üst düzey yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı. Öte yandan mavi rozeti kaldırılanlar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bulunuyor.
ABD-İran hattında yüksek tansiyon devam ederken Elon Musk'ın sahibi olduğu X'ten de İran yönetimine yönelik dikkat çeken bir hamle geldi.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı.
Kararın, "Tech Transparency Project" tarafından yayımlanan ve platformun yaptırımlar kapsamındaki İranlı isimlere ücretli "X Premium" hizmeti sağladığını öne süren raporun ardından gelmesi dikkati çekti.
MAVİ ROZETİ KALDIRILAN KRİTİK İSİMLER ŞÖYLE...
Mavi rozeti kaldırılan hesaplar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor.
İran'a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.