İran’dan ABD’ye yapay zekalı gözdağı! Lincoln hedefte I A Haber’de çarpıcı analiz: Bir gemi batsa Trump kaybeder

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kanallarda yayımlanan yapay zekâ destekli videoda, Arap Denizi'nde konuşlu Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona bağlı görev grubuna yönelik geniş çaplı bir saldırı simüle edildi. Görüntülerde karadan atılan füzeler, insansız hava araçları, savaş gemileri ve denizaltılarla eş zamanlı bir operasyon kurgulanırken, Amerikan askerlerinin panik halinde kaçtığı sahneler dikkat çekti. A Haber'e konuşan Doç. Dr. Orallı, videonun doğrudan bir savaş ilanı değil, kamuoyuna yönelik psikolojik bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE BİRİ BİLE GERÇEK OLSA AMERİKA'DA YER YERİNDEN OYNAR"

Akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, videonun olası etkilerini değerlendirirken, "İran'ın acı eşiği yüksek derken bunun yüzde biri gerçek olsa Amerika'da yer yerinden oynar. Amerika Afganistan'da baş edebildi mi?" sözleriyle dikkat çekti.

Orallı, ABD'nin doğrudan askeri müdahaleden ziyade ekonomik baskı yöntemini tercih ettiğini belirterek, "Trump güç yoluyla barış istiyor, vurmak niyetinde değil. Ambargoları, ablukayı ve ekonomik baskıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.