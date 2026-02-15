CANLI YAYIN

İran’dan ABD’ye yapay zekalı gözdağı! Lincoln hedefte I A Haber’de çarpıcı analiz: Bir gemi batsa Trump kaybeder

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran’dan ABD’ye yapay zekalı gözdağı! Lincoln hedefte I A Haber’de çarpıcı analiz: Bir gemi batsa Trump kaybeder

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı kanalların yapay zekâ ile hazırladığı saldırı videosu gündem oldu. Arap Denizi’nde ABD’ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığı simülasyon büyük yankı uyandırdı. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, “Bir gemi batsa Trump seçimi kaybeder” diyerek simülasyonda gösterilenlerin yüzde biri dahi olsa Amerika’da yer yerinden oynayacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kanallarda yayımlanan yapay zekâ destekli videoda, Arap Denizi'nde konuşlu Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona bağlı görev grubuna yönelik geniş çaplı bir saldırı simüle edildi. Görüntülerde karadan atılan füzeler, insansız hava araçları, savaş gemileri ve denizaltılarla eş zamanlı bir operasyon kurgulanırken, Amerikan askerlerinin panik halinde kaçtığı sahneler dikkat çekti. A Haber'e konuşan Doç. Dr. Orallı, videonun doğrudan bir savaş ilanı değil, kamuoyuna yönelik psikolojik bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İRAN ABD'Yİ YİNE YAPAY ZEKA İLE VURDU! VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ ASLINDA NE ANLATIYOR?

"YÜZDE BİRİ BİLE GERÇEK OLSA AMERİKA'DA YER YERİNDEN OYNAR"

Akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, videonun olası etkilerini değerlendirirken, "İran'ın acı eşiği yüksek derken bunun yüzde biri gerçek olsa Amerika'da yer yerinden oynar. Amerika Afganistan'da baş edebildi mi?" sözleriyle dikkat çekti.

Orallı, ABD'nin doğrudan askeri müdahaleden ziyade ekonomik baskı yöntemini tercih ettiğini belirterek, "Trump güç yoluyla barış istiyor, vurmak niyetinde değil. Ambargoları, ablukayı ve ekonomik baskıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BİR GEMİ BATSA TRUMP SEÇİMİ KAYBEDER"

Olası bir saldırının siyasi sonuçlarına da değinen Orallı, "O gemilerden biri vurulsa ertesi sabah Trump seçimi kaybeder, Netanyahu seçimi kaybeder. ABD ekonomisi beklemediği bir hasara uğrar" sözleriyle bunun sadece askeri değil, siyasi bir deprem etkisi yaratacağını söyledi.

Rusya ve Çin'in tavrının da değişebileceğini belirten Orallı, "Rusya korkup S-400 veremiyorsa verir. Çin 5. nesil uçağı vermeye çekiniyorsa verir" değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE SAVAŞ İSTEMİYOR"

Türkiye'nin pozisyonuna da değinen Orallı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ne istiyoruz? Çok basit: Savaş olmasın" diyerek Ankara'nın çatışmadan uzak durma iradesine vurgu yaptı.

İran'ın nükleer silah elde etmesinin bölgesel dengeyi bozacağını belirten Orallı, "Komşumun nükleer silah sahibi olması Türkiye'yi de aynı yola iter. Ben İran'ın atom bombasına sahip olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ DÖNEM MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ekonomik açılım sinyali verdiğini belirten Orallı, "Petrol ve doğalgazın yüzde 30-40'ını Amerikalı firmalara verebilir. Halkını buna hazırlıyor" dedi.

Pehlevi dönemine atıfta bulunan Orallı, "O dönemde İran petrollerinin büyük kısmını Batılı firmalar yönetiyordu. Şimdi farklı bir model tartışılıyor" sözleriyle sürecin ekonomik boyutuna dikkat çekti.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ABD SEÇMENİ YENİ BİR VİETNAM İSTEMEZ"

ABD iç siyasetinin bu tür krizlere hassas olduğunu vurgulayan Orallı, "10 Amerikan askeri ölse, kimse Tahran mı dümdüz oldu diye bakmaz; Trump seçimi kaybeder. Yeni bir Vietnam ya da Afganistan istemezler" ifadelerini kullandı.

Simülasyonun esas hedefinin İran kamuoyu olduğunu belirten Orallı, "Bu mesaj İran halkına yönelik; 'Biz de güçlüyüz' deniyor. Ama yüzde biri gerçekleşse Amerika'nın imajı ciddi şekilde zedelenir" değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AMERİKA VE REJİM BİRBİRİNDEN BESLENİYOR"

Son olarak dikkat çeken bir tespitte bulunan Orallı, "Amerika akıllıca yönetilen bir devlet. İran'da protestolar artarken Amerika devreye girdi ve rejim sağlam kaldı. Amerika rejimden, rejim Amerika'dan besleniyor" sözleriyle küresel güç dengelerine ilişkin çarpıcı bir yorum yaptı.

Masada müzakere sahada uçak gemisi mesajıMasada müzakere sahada uçak gemisi mesajı MASADA MÜZAKERE SAHADA UÇAK GEMİSİ MESAJI
ABD–İran hattında gerilim!ABD–İran hattında gerilim! ABD–İRAN HATTINDA GERİLİM!
Trump ABD-İran anlaşması için tarih verdi!Trump ABD-İran anlaşması için tarih verdi! TRUMP ABD-İRAN ANLAŞMASI İÇİN TARİH VERDİ!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın