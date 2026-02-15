İran’dan ABD’ye yapay zekalı gözdağı! Lincoln hedefte I A Haber’de çarpıcı analiz: Bir gemi batsa Trump kaybeder
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı kanalların yapay zekâ ile hazırladığı saldırı videosu gündem oldu. Arap Denizi’nde ABD’ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığı simülasyon büyük yankı uyandırdı. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, “Bir gemi batsa Trump seçimi kaybeder” diyerek simülasyonda gösterilenlerin yüzde biri dahi olsa Amerika’da yer yerinden oynayacağını belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kanallarda yayımlanan yapay zekâ destekli videoda, Arap Denizi'nde konuşlu Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona bağlı görev grubuna yönelik geniş çaplı bir saldırı simüle edildi. Görüntülerde karadan atılan füzeler, insansız hava araçları, savaş gemileri ve denizaltılarla eş zamanlı bir operasyon kurgulanırken, Amerikan askerlerinin panik halinde kaçtığı sahneler dikkat çekti. A Haber'e konuşan Doç. Dr. Orallı, videonun doğrudan bir savaş ilanı değil, kamuoyuna yönelik psikolojik bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"YÜZDE BİRİ BİLE GERÇEK OLSA AMERİKA'DA YER YERİNDEN OYNAR"
Akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, videonun olası etkilerini değerlendirirken, "İran'ın acı eşiği yüksek derken bunun yüzde biri gerçek olsa Amerika'da yer yerinden oynar. Amerika Afganistan'da baş edebildi mi?" sözleriyle dikkat çekti.
Orallı, ABD'nin doğrudan askeri müdahaleden ziyade ekonomik baskı yöntemini tercih ettiğini belirterek, "Trump güç yoluyla barış istiyor, vurmak niyetinde değil. Ambargoları, ablukayı ve ekonomik baskıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.
"BİR GEMİ BATSA TRUMP SEÇİMİ KAYBEDER"
Olası bir saldırının siyasi sonuçlarına da değinen Orallı, "O gemilerden biri vurulsa ertesi sabah Trump seçimi kaybeder, Netanyahu seçimi kaybeder. ABD ekonomisi beklemediği bir hasara uğrar" sözleriyle bunun sadece askeri değil, siyasi bir deprem etkisi yaratacağını söyledi.
Rusya ve Çin'in tavrının da değişebileceğini belirten Orallı, "Rusya korkup S-400 veremiyorsa verir. Çin 5. nesil uçağı vermeye çekiniyorsa verir" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE SAVAŞ İSTEMİYOR"
Türkiye'nin pozisyonuna da değinen Orallı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ne istiyoruz? Çok basit: Savaş olmasın" diyerek Ankara'nın çatışmadan uzak durma iradesine vurgu yaptı.
İran'ın nükleer silah elde etmesinin bölgesel dengeyi bozacağını belirten Orallı, "Komşumun nükleer silah sahibi olması Türkiye'yi de aynı yola iter. Ben İran'ın atom bombasına sahip olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.