ABD–İran hattında gerilim! ABD Başkanı Trump: İkinci uçak gemisi Ortadoğu'ya gidiyor

ABD–İran hattında tansiyon yeniden yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

(Foto: AA)

ABD medyasında çıkan haberlere göre Washington yönetimi, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderilmesi emrini verdi.

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi.

Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı. CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti.

ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

BASRA KÖRFEZİ'NDE ASKERİ YIĞINAK VE VENEZUELA DETAYI

ABD'nin bölgesindeki en gelişmiş savaş gemilerinden biri olan Gerald Ford'u sevk etmesi, askeri hareketliliği zirveye taşıdı. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bu hamlenin kapsamına ilişkin "Gerald Ford uçak gemisinin bölgedeki intikali yaklaşık iki hafta boyunca ve bu süre de Trump'ın İran'a verdiği mühletle birleşiyor. Geminin daha önce Karayipler'de Maduro operasyonu için görevlendirilerek faydalandığını hatırlatmakta fayda var" ifadesini kullandı.

TAHRAN'DAN 'FÜZE'Lİ CEVAP: "MENZİLİMİZDEKİ GEMİLERİ VURURUZ"

İran tarafı, ABD'nin bu hamlesine askeri varlığını hatırlatarak yanıt verdi. Bölgedeki dengelerin ona göre değişebileceğini aktaran Ekber Karabağ, İran Deniz Kuvvetleri'nden gelen sert uyarıyı, "İran, Basra Körfezi'ndeki gemilerini seyir füzeleriyle kolayca vurabilecek teknolojiye sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle Kadir 380 isimli füzelerin 1000 kilometrelik menzile sahip olduğu Tahran yönetimi tarafından açıkça dile getiriliyor" sözleriyle aktardı.

MÜZAKERE Mİ YOKSA TOPYEKÜN SAVAŞ MI?

Trump yönetiminin baskıyı artırmasına rağmen İran, masadan tamamen kalkmış değil ancak şartlarını koruyor. Karabağ, Hamaney'in bilgilerine açıklamalarında yer vererek "Tahran yönetimi, ABD'nin finansal davranması ve taleplerin makul olması durumunda anlaşmanın yolunu açık tutabileceğini ifade ediyor. Ancak Trump'ın 'haziran ayına kadar süre' uyarısının gelen bu son hamleler, daha sonra piyasadan kolayca savaş bulutlarını yoğunlaştırmış bilgi." dedi.