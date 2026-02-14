İran ölüm listesini açıkladı! Katil Bibi dahil 7 üst düzey yönetici hedefte: "Tahran'ın hamlesi psikolojik ve diplomatik"

NETANYAHU WASHİNGTON'DAN DÖNMÜŞTÜ

Yayının yapıldığı gün Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından İsrail'e döndü. Washington'da Donald Trump ile bir araya gelen Netanyahu, iniş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın İran'ın "iyi bir anlaşmaya" zorlanabileceğine inandığını söyledi.

Ancak Netanyahu, görüşmelere ilişkin şüphelerini de dile getirdi. Trump da aynı gün İran'a yönelik sert mesajlarını yineleyerek, "İran'la bir anlaşma yapmak zorundayız, aksi halde bu çok travmatik olur, çok travmatik" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN HAMLESİ DAHA ÇOK PSİKOLOJİK VE DİPLOMATİK"

Gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İran'ın istihbarat kapasitesinin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Övür, "İran'ın istihbaratı Mossad'dan aşağı değil. Ancak İran, pozisyon ve siyaset açısından köşeye sıkışmış durumda. Üstelik hem İsrail hem de Amerika, İran'la ilgili bahane arıyor. Böyle bir operasyon yapsa, tüm Batı ayağa kalkar. Bu yüzden kolay değil; yapmaz demiyorum ama yapamıyor" ifadelerini kullandı.