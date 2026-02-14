İran ölüm listesini açıkladı! Katil Bibi dahil 7 üst düzey yönetici hedefte: "Tahran'ın hamlesi psikolojik ve diplomatik"
ABD-İran hattında savaş gerilimi her geçen gün artıyor. Donald Trump’ın İran’ı hedef alan sert açıklamalarına Tahran yönetiminden karşılık gelirken, tarafların söylemleri bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Son olarak İran devlet televizyonunda, aralarında katil Bibi’nin de bulunduğu yedi üst düzey İsrailli yetkilinin yer aldığı “ölüm listesi” yayımlandı. Gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Mahmut Övür, İran’ın istihbarat kapasitesinin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak yorumlarda bulundu.
ABD-İran hattında savaş gerilimi her geçen gün tırmanıyor. Washington ve Tahran arasında diplomatik ilişkilerdeki gerginlik, bölgede yeni bir kriz senaryosunu gündeme taşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan sert açıklamaları ve Tahran yönetiminin buna verdiği karşılıklar, taraflar arasındaki tansiyonu yükseltirken, askeri ve diplomatik sahada da hareketliliği artırıyor.
İran'a yönelik olası yaptırımlar, bölgedeki Amerikan varlığı ve nükleer program tartışmaları, iki ülke arasındaki gerilimi adeta tırmandırıyor.
KATİL BİBİ DAHİ 7 ÜST DÜZEY İSİM HEDEFTE
İran'da Devrim Muhafızları'na bağlı Ofogh TV'de dikkat çeken bir görsel yayımlandı. Yayında, bebek katili Netanyahu'nun da bulunduğu yedi üst düzey İsrailli yetkilinin fotoğrafları nişan işaretleriyle birlikte ekrana getirildi.
İsrail gazetesi The Times of Israel'in aktardığı habere göre, ekrana getirilen listede Netanyahu'nun yanı sıra Mossad Direktörü David Barnea, Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Askeri İstihbarat Direktörü Shlomi Binder ve Operasyonlar Direktörü Itzik Cohen yer aldı.
Suikast listesinin yayınlandığı görselde, yedi israilli yetkilinin fotoğraflarının üzerine nişan işaretleri yerleştirildi.
Programın sunucusu, ekranda liste gösterilirken İbranice bir tehditte de bulunarak "Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz, Ababil'i bekleyin" ifadelerini kullandı. Sunucunun İran yapımı "Ababil" insansız hava aracına atıfta bulunduğu gözden kaçmadı.
ABD-İRAN MÜZAKERELERİ SÜRERKEN YAYIMLANDI
Tahran yönetimi, nükleer programı konusunda Washington ile olası bir çatışmayı önlemek amacıyla müzakereler yürütüyor. ABD ve İranlı diplomatlar geçen hafta Umman'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu temasların, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay İran'daki rejim karşıtı protestoların sert biçimde bastırılması nedeniyle Tahran'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından başladığı aktarıldı. İran ise herhangi bir saldırı durumunda İsrail ve ABD hedeflerini vuracağını açıklamıştı.