ABD-İran hattında kritik saatler I Masada müzakere sahada uçak gemisi mesajı

ABD ve İran arasındaki gerilim nükleer müzakereler ve askeri sevkiyat iddialarıyla tırmanırken, Washington’ın Tahran’a yönelik yeni stratejisi dünyayı teyakkuza geçirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler, Trump yönetiminin “müzakere olmazsa saldırı” imasıyla İran’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirtirken, bölgedeki uçak gemisi hareketliliği ve olası hava operasyonu senaryoları küresel siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

ABD'nin İran politikası yeniden sertleşirken, Washington'dan gelen askeri hamle sinyalleri ve müzakere mesajları dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Trump yönetimi tehdit dozunu artırarak Tahran'ı masaya zorlamaya çalışıyor. Reuters'ın manşetine taşıdığı dikkat çeken haberde ABD'nin haftalarca İran'ı vuracağı belirtildi. Buna karşılık kara harekâtı ihtimali zayıf görülürken, hava saldırısı seçeneği açıkça dillendiriliyor. "AMERİKA'DA İKİ FARKLI GÜÇ ODAĞI VAR" Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, ABD'de iki farklı güç odağının bulunduğunu belirterek, "Amerika'da ikili bir yönetim yapısı var. Eskiden beri vardı ama Trump döneminde daha belirgin hale geldi. Bir tarafta 'Derin Amerika' yani establishment dediğimiz yapı var. Bunun Siyonist ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta ise bu düzeni değiştirmek isteyen Trump gibi bir figür bulunuyor" ifadelerini kullandı. İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ İSRAİL'İ Mİ TEHDİT EDİYOR? Özgöker, bu çevrelerin İsrail'in çıkarlarını öncelediğini savunarak, "İran'ın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasını, füze ve nükleer silaha sahip olmamasını, İsrail'e tehdit oluşturmamasını istiyorlar" sözleriyle yaklaşımı aktardı. Petrol ticareti üzerinden de dikkat çeken bir iddiada bulunan Özgöker, "Dünya piyasasında petrol 40 dolar seviyesindeyken bazı Yahudi firmalarının İran'dan 12 dolara alım yaptığı iddia ediliyordu. Başkalarına satış engellenirken ambargolar devreye sokuluyordu" dedi. Trump'ın önceliklerinin farklı alanlara kaydığını söyleyen Özgöker, "Grönland, Panama, Avrupa, Çin ve Pasifik başlıklarıyla ilgileniyor. İran'da ise kendisine yakın bir yönetim görmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) PROTESTOLARDAN NÜKLEER DOSYAYA DÖNÜŞ Akademisyen – Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşiltaş ise sürecin seyrine dikkat çekerek, "ABD'nin Venezuela'dan sonra yönünü İran'a çevireceği belliydi. Protestolar konuşulurken bir anda konu nükleer başlığa kaydı. 12 günlük çatışmalarda mesele nükleer programdı; Trump gemiyi gönderirken protestoculara 'Dayanın, yardım geliyor' demişti. Şimdi yeniden nükleer başlığa dönmüş durumdayız" ifadelerini kullandı. "MÜZAKERE OLMAZSA SALDIRI" MESAJI Prof. Dr. Uğur Özgöker, Washington'un açık bir baskı stratejisi izlediğini belirterek, "Müzakere olmazsa saldırı iması var. Masaya oturulduğunda taleplerini kabul ettirmeyi hedefliyor. 'İmzalamazsan sonuçlarına katlanırsın' mesajı veriyor. Bu kez yalnızca nükleer tesisleri değil, rafinerileri ve yerleşim alanlarını da hedef alabileceğini söylüyor" dedi. Körfez'de ABD'nin geniş askeri varlığına dikkat çeken Özgöker, "Katar, Bahreyn, Irak ve Ürdün'de üsleri var. Uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemileri sevk ediliyor. Kara harekâtı riskli olur ama hava saldırısı seçeneği açık şekilde dile getiriliyor" sözleriyle tabloyu özetledi.