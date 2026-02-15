ABD-İran hattında kritik dönemeç: Umman’daki görüşmeler Avrupa’ya taşındı

Geçtiğimiz hafta Umman’da gerçekleşen ABD-İran müzakereleri, bu hafta Avrupa’ya taşınıyor. Gözlerin çevrildiği yeni adres ise İsviçre’nin diplomasi başkenti Cenevre.

ABD ile İran arasında uzun süredir sonuç alınamayan nükleer program pazarlığı, artan askeri baskı, bölgesel gerilim ve karşılıklı sert açıklamaların gölgesinde yeniden masaya yatırılıyor.

A Haber, kritik süreci yerinden takip etti. A Haber ekibinden Dündar Keşaplı, Cenevre'de başlayacak görüşmelere dair çarpıcı detayları aktardı.

CENEVRE'DE SALI GÜNÜ KRİTİK MASA KURULUYOR

İsviçre ve İtalyan medyasına göre, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin müzakerelerin ikinci turu salı günü Cenevre'de başlayacak.

Diplomatik temasların uzun süredir tıkanması ve somut bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle, bu görüşmelerin taraflar açısından "yeni bir başlangıç" anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu kritik toplantı, sadece nükleer dosya açısından değil, aynı zamanda Ortadoğu'daki tansiyonun düşürülmesi açısından da belirleyici bir aşama olacak.

ARABULUCU YİNE UMMAN

Görüşmelerde dikkat çeken en kritik detaylardan biri ise arabuluculuk rolünün yeniden Umman'a verilmesi.

Edinilen bilgilere göre:

ABD heyeti Cenevre'de Tahran temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapacak.

Müzakerelerde Umman temsilcilerinin de masada yer alması öngörülüyor.

Bu durum, Umman'ın son dönemde ABD-İran hattında üstlendiği "sessiz diplomasi" rolünü yeniden gündeme taşıdı.

NEDEN CENEVRE? "TARAFSIZLIK" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Peki görüşmeler neden İsviçre'de yapılıyor?

Cevap net: İsviçre'nin tarafsız diplomasi geleneği.

İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı (EDA) yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda ABD ile İran arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, "iyi niyetli hizmet sunmaya hazırız" mesajı vermişti.

Cenevre'nin tercih edilmesinde, İsviçre'nin yıllardır uluslararası krizlerde "arabulucu ülke" rolünü üstlenmesi belirleyici oldu.

DİPLOMASİ MASASI KURULDU AMA SAHADA ASKERİ BASKI SÜRÜYOR

Görüşmelerin bir yandan diplomatik umutları artırdığı ifade edilirken, diğer yandan bölgede askeri hareketlilik ve baskı hazırlıkları devam ediyor.

A Haber'in aktardığı bilgilere göre ABD'nin İran'a yönelik askeri konuşlanma planları da gündemdeki yerini koruyor.

Bu durum, müzakere sürecinin yalnızca "diplomasi masası" ile sınırlı olmadığını, sahadaki askeri dengelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, tarafların masaya otururken aynı zamanda "güç gösterisi" mesajlarını da sürdürmesinin, sürecin ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

1 YILI AŞKIN TEMAS… AMA SONUÇ YOK

Washington ile Tahran arasında son bir yıldır farklı kanallar üzerinden yürütülen diplomatik temasların, bugüne kadar somut bir ilerleme sağlayamadığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Cenevre'de kurulacak masanın, tıkanan süreci yeniden canlandırmak için kritik bir fırsat olduğu değerlendiriliyor.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Cenevre'deki görüşmelerin, bölgede artan gerilim ortamında taraflar için "tansiyonu düşürme" ve "yeni bir uzlaşı zemini oluşturma" potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Diplomatik çevreler, bu sürecin İran'ın nükleer programı, yaptırımların geleceği, bölgesel güvenlik dengeleri ve ABD'nin Ortadoğu stratejisi başlıklarında önemli sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.

GÖZLER CENEVRE'DE, DÜNYA BU MASAYI BEKLİYOR!

ABD ile İran arasında yeniden başlayacak bu kritik süreç, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve küresel dengeleri yakından ilgilendiriyor.

Cenevre'de atılacak adımların, Ortadoğu'daki tansiyonu azaltıp azaltmayacağı ve nükleer krizde yeni bir sayfa açıp açmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

A Haber, gelişmeleri yerinden takip etmeye devam edecek.