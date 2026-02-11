Washington yönetimi İsrail'in Batı Şeria kararlarına karşı

Washington yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik aldığı ve ilhaka doğru yeni bir adım olarak değerlendirilen kararının ardından bölgenin ilhakına karşı olduğunu yinelediği bildirildi.

The Times of Israel'in haberine göre, adı paylaşılmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria için aldığı karara yanıt verdi.



ABD'li yetkili basın mensuplarının karar hakkındaki yorum taleplerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini desteklemediğini açıkça belirttiğini vurguladı.