İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık: 100 Filistinli gözaltında

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus, Salfit kentleri ile Cenin'deki bazı beldeler, Tulkerim, Kalkilya, Eriha ve Kudüs'ün doğusundaki Ayzariye ile Ebu Dis beldelerine baskınlar düzenledi.



Nablus'ta 50, Salfit'te 15, Eriha'da 13, Kudüs'ün doğusundaki beldelerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.



Baskınlar sırasında serbest bırakılan Filistinlilerin yanı sıra Hamas ve Filistin Halk Cephesi'nden (FHKC) aktivistler ve yetkililerin yer aldığı aktarıldı.



Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu açık alanda gerçekleştirilen sorgudan sonra serbest bırakıldı.



Görgü tanıkları gözaltına alınanlar arasında, Filistin eski Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı Nasreddin Şair'in de bulunduğunu, sahada yapılan sorgudan sonra serbest bırakıldığını aktardı.



Ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan Muhammed el-Aride de Cenin'in güneyindeki Arabe beldesindeki evinden gözaltına alındı.



FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLERİN SALDIRILARI ARTIYOR



İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

