Katil Netanyahu’dan ABD ziyareti öncesi Batılı hükümetlere açık tehdit! “Şimdi harekete geçin, yoksa..."

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 12:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze Şeridi başta olmak üzere Orta Doğu'da binlerce masumun ölümünden sorumlu soykırımcı Netanyahu yönetimi, ABD ziyareti öncesi Batılı hükümetlere parmak salladı. İsrail işgal güçlerinin lideri Netanyahu, "Yahudiler için güvenlik sağlayın, söylediklerimizi yapın. Aksi takdirde sonuçlarına katlanacaksınız" diyerek Avrupa'yı ve Batı'yı açıkça tehdit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım nedeniyle dünya kamuoyunda "katliam" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve Avrupa'nın kendisiyle poz vermeyi reddettiği Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti öncesi Batılı hükümetlere sert mesajlar verdi.

Netanyahu'nun Avrupa'ya yönelik açıklamalarında, Batılı ülkelerden "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında taleplerini yerine getirmelerini istediği ve açık şekilde tehdit dili kullandığı görüldü. Netanyahu, Batılı hükümetlere şu sözlerle parmak salladı: "Batılı hükümetlerden Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek ve dünya çapındaki Yahudiler için güvenlik, emniyet sağlamak için söylediklerimiz ve istediklerimizi yapmalarını talep ediyorum. Onlardan şimdi harekete geçmelerini talep ediyorum. Aksi takdirde sonuçlarına katlanacaklar." KATİL NETANYAHU'DAN BATILI HÜKÜMETLERE AÇIK TEHDİT!

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN KÜSTAH MESAJ: "YA YAPARSINIZ YA BEDEL ÖDERSİNİZ" Netanyahu'nun sözleri, Batılı hükümetlere yönelik doğrudan bir gözdağı olarak yorumlandı. İsrail işgal güçlerinin, Gazze'deki saldırılar nedeniyle uluslararası baskının arttığı bir dönemde bu dili kullanması, "Batı'yı şantajla hizaya getirme" girişimi olarak değerlendirildi. TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: ABD'YE DE PARMAK SALLADI Netanyahu'nun açıklamaları yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmadı. Çarşamba günü ABD'ye giderek eski Başkan Donald Trump ile görüşmesi beklenen Netanyahu'nun, geçtiğimiz ay Amerika'yı da benzer bir üslupla tehdit ettiği ifade edildi. ABD ziyareti öncesi yapılan bu çıkış, Washington'da nasıl karşılık bulacağı sorusunu gündeme getirdi.

NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER: "MEDENİYET BİZİMLE AYAKTA" Netanyahu'nun konuşmasında kullandığı ifadeler ise büyük tepki çekti. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları "medeniyetin savaşı" olarak tanımlayan Netanyahu, kendisini ve İsrail işgal güçlerini "barbarlara karşı savaşan taraf" olarak göstermeye çalıştı. Netanyahu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün biz Makabelerin savaştığı savaşı veriyoruz. Biz kendi savaşımızı veriyorduk ama aynı zamanda medeniyetin savaşını da veriyorduk… Eğer Makabeler başarısız olsaydı Yahudilik olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri olmazdı. Özgürlük medeniyeti olmazdı."