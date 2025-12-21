21 Aralık 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti

Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.12.2025 00:20
Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti

Katil İsrail, Gazze’de uygulanan ateşkesi delmeye devam ediyor. Son olarak terör devleti, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinliyi katletti, 1 çocuk ise yaralandı.

Terör devleti, Gazze'de uygulanan ateşkesi kanlı baskınlarıyla delmeye devam ediyor.

Siyonist güçleri, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye ve güneyindeki Kabatiye kasabalarına baskın düzenledi.

Fotoğraf (AA - arşiv)Fotoğraf (AA - arşiv)

SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Es-Sile el-Harisiyye'de askerlerin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki Ahmed Said Zuyud tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kasabada 15 yaşında bir çocuk da elinden şarapnel parçasıyla yaralandı.

Kabatiye kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Abdulkadir Ebu Mualla hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, hayatını kaybeden çocuğun cenazesine de el koydu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Kabatiye ve Es-Sile el-Harisiyye'de askerlere cisim ve patlayıcı madde fırlattığı iddia edildi. Askerlerin Filistinlileri etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti Katil İsrail Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi katletti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör