İsrail askerlerinden Batı Şeria’da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik

İşgal güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Aralık Cumartesi günü Paraşütçü Tugayı'na bağlı bir birliğin, talimatlara aykırı olarak ve izinsiz bir şekilde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan köyüne girdiği ifade edildi.



Açıklamada, askerlerin, yönetmeliklere, emirlere ve İsrail işgal güçleri askerlerinden beklenenlere aykırı olarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdiği belirtildi.



İşgal güçlerinin, olaydan haberdar olur olmaz askerlerin davranışlarını incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattığı savunulan açıklamada, soruşturma sırasında ek ihlallerin de tespit edildiği ve gereğinin yapıldığı ileri sürüldü.

SİYONİSTLER HESAP VERECEK Mİ?



Açıklamada, olayda yer alan tüm askerlerin bağlı bulundukları komutanlığa çağrılarak yargılandığı ve cezalandırıldığı iddia edildi.



Olayda yer alan grupların komutanlarının ve olayı başlatan bir askerin Paraşütçü Tugayı komutanı tarafından yargılanarak askeri hapisle cezalandırıldığı ileri sürülen açıklamada, olayda yer alan tüm komutanların işgal güçlerindeki komuta veya muharebe görevlerine geri dönmeyecekleri savunuldu.



Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın sonuçlarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulduğu ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in, olayın ciddi olduğunu ve İsrail işgal güçlerinin değerleriyle ve askerlerinden beklenen profesyonel standartlarla bağdaşmadığını belirttiği aktarıldı.