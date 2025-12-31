31 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İsrail askerlerinden Batı Şeria'da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.12.2025 06:43
İsrail askerlerinden Batı Şeria’da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir köyde Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini itiraf etmesi, işgalin boyutlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

İşgal güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Aralık Cumartesi günü Paraşütçü Tugayı'na bağlı bir birliğin, talimatlara aykırı olarak ve izinsiz bir şekilde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan köyüne girdiği ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin, yönetmeliklere, emirlere ve İsrail işgal güçleri askerlerinden beklenenlere aykırı olarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdiği belirtildi.

İşgal güçlerinin, olaydan haberdar olur olmaz askerlerin davranışlarını incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattığı savunulan açıklamada, soruşturma sırasında ek ihlallerin de tespit edildiği ve gereğinin yapıldığı ileri sürüldü.

SİYONİSTLER HESAP VERECEK Mİ?

Açıklamada, olayda yer alan tüm askerlerin bağlı bulundukları komutanlığa çağrılarak yargılandığı ve cezalandırıldığı iddia edildi.

Olayda yer alan grupların komutanlarının ve olayı başlatan bir askerin Paraşütçü Tugayı komutanı tarafından yargılanarak askeri hapisle cezalandırıldığı ileri sürülen açıklamada, olayda yer alan tüm komutanların işgal güçlerindeki komuta veya muharebe görevlerine geri dönmeyecekleri savunuldu.

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın sonuçlarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulduğu ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in, olayın ciddi olduğunu ve İsrail işgal güçlerinin değerleriyle ve askerlerinden beklenen profesyonel standartlarla bağdaşmadığını belirttiği aktarıldı.

Namaz kılan Filistinlinin üzerine ATV sürdü!Namaz kılan Filistinlinin üzerine ATV sürdü! NAMAZ KILAN FİLİSTİNLİNİN ÜZERİNE ATV SÜRDÜ!
İsrail işgal kabinesinden skandal Batı Şeria onayıİsrail işgal kabinesinden skandal Batı Şeria onayı İSRAİL İŞGAL KABİNESİNDEN SKANDAL BATI ŞERİA ONAYI
Katil İsrail’den Batı Şeria’da kanlı baskınKatil İsrail’den Batı Şeria’da kanlı baskın KATİL İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA KANLI BASKIN
Katil İsrail’den Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te kanlı baskınKatil İsrail’den Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te kanlı baskın KATİL İSRAİL'DEN BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE KANLI BASKIN
İsrailden Batı Şeriada barbarlık: 400 zeytin ağacı söküldüİsrailden Batı Şeriada barbarlık: 400 zeytin ağacı söküldü İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA BARBARLIK: 400 ZEYTİN AĞACI SÖKÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail askerlerinden Batı Şeria’da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik İsrail askerlerinden Batı Şeria’da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik İsrail askerlerinden Batı Şeria’da barbarlık itirafı: Araçlara zarar verdik

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör