Trump ve katil Netanyahu'nun görüşmesi sona erdi: İran ile müzakere devam etmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. (DHA)

Bu tablo, görüşmenin arka planında "diplomasi" değil, adeta yeni bir savaş ihtimalinin pazarlığının yapıldığını düşündürüyor.

GAZZE MASASI: TRUMP'IN PLANI NETANYAHU'YLA ÇATIŞIYOR

Görüşmenin bir diğer kritik başlığı Gazze.

Trump'ın ateşkes ve yeniden inşa planı masada olsa da süreç tıkanmış durumda. Gazze'deki savaşın nasıl sona ereceği, İsrail'in geri çekilme adımları ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi maddeler hâlâ çözülebilmiş değil.

Bu noktada Netanyahu'nun Washington'a gelişinin, yalnızca İran değil, Gazze konusunda da ABD'den yeni bir siyasi kalkan ve destek koparma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

3 SAATLİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.

Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Amerikan Truth Social hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

"İRAN İLE MÜZAKERE DEVAM ETMELİ"

Görüşmenin çok iyi geçtiğini bildiren Trump, "İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.

Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var." yorumunu yaptı.