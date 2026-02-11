Trump ve katil Netanyahu'nun görüşmesi sona erdi: İran ile müzakere devam etmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. (DHA)
Bu tablo, görüşmenin arka planında "diplomasi" değil, adeta yeni bir savaş ihtimalinin pazarlığının yapıldığını düşündürüyor.
GAZZE MASASI: TRUMP'IN PLANI NETANYAHU'YLA ÇATIŞIYOR
Görüşmenin bir diğer kritik başlığı Gazze.
Trump'ın ateşkes ve yeniden inşa planı masada olsa da süreç tıkanmış durumda. Gazze'deki savaşın nasıl sona ereceği, İsrail'in geri çekilme adımları ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi maddeler hâlâ çözülebilmiş değil.
Bu noktada Netanyahu'nun Washington'a gelişinin, yalnızca İran değil, Gazze konusunda da ABD'den yeni bir siyasi kalkan ve destek koparma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.
3 SAATLİK GÖRÜŞME SONA ERDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.
Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Amerikan Truth Social hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.
"İRAN İLE MÜZAKERE DEVAM ETMELİ"
Görüşmenin çok iyi geçtiğini bildiren Trump, "İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.
Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var." yorumunu yaptı.
BATI ŞERİA HAMLESİ: NETANYAHU KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR
Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da yerleşimcilerin toprak satın almasını kolaylaştıran adımları devreye sokarak yeni bir gerilim dalgasının fitilini ateşledi. Bu hamle uluslararası kamuoyunda "ilhakın önü açılıyor" eleştirilerine yol açtı.
Trump cephesi ise Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu dile getirerek Netanyahu'yla arasındaki çatlağın büyüyebileceğinin sinyalini verdi.
BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME, SAHADA KAN: DÜNYA NEYİ İZLİYOR?
Sözde ateşkesin gölgesinde Gazze'de kan akmaya devam ederken, Netanyahu'nun Washington'da böylesine ağır güvenlik önlemleriyle Beyaz Saray'a taşınması sadece diplomatik bir görüntü değil; aynı zamanda politik bir mesaj olarak okunuyor.
Otoyolların kapatıldığı, helikopterlerin havada devriye gezdiği bu tablo, Netanyahu'nun ABD'de nasıl bir "dokunulmazlık zırhı" içinde hareket ettiğini ortaya koydu.
İRFAN SAPMAZ: BEYAZ SARAY'DA NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın alışılmışın dışındaki "soğuk" tavrıyla dünya gündemine oturdu. Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin perde arkasını aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun resmi törenlerin yapıldığı Kuzey Kapısı yerine, adeta kaçırırcasına Güney Kapısı'ndan içeri alındığına dikkat çekti. Trump'ın, 13 ayda 7. kez ABD'ye gelen Netanyahu'ya karşı sergilediği düşük profilli karşılama, "Trump artık bıktı mı?" sorularını beraberinde getirirken; görüşmenin basına kapalı yapılması ve programda öğle yemeğinin bile yer almaması, iki lider arasındaki krizin derinliğini gözler önüne serdi.
ARKA KAPIDAN GİZLİ GİRİŞ
Beyaz Saray önündeki atmosferi ve karşılama protokolündeki skandal ayrıntıları paylaşan İrfan Sapmaz, "Normalde bizim bulunduğumuz yerden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan karşılanmıştı, 'Kuzey Kapısı' diyoruz biz buraya. Ancak Netanyahu'yu Güney Kapısı'ndan aldı. Bu fotoğrafı vermemesi çok ilginç. Karşılama seviyesini düşük göstermek istediğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşılamış, gülücükler dağıtmış ve gazetecilere seslenmişti ama bunların hiçbiri şu anda yok." ifadelerini kullandı. Sapmaz ayrıca, Netanyahu'nun içeri girişi sırasında dışarıda devasa protesto gösterilerinin yaşandığını ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını aktardı.
5 SAATLİK GÖRÜŞMEDE ÖĞLE YEMEĞİ BİLE YOK
Donald Trump'ın, Netanyahu'nun sık ziyaretlerinden duyduğu rahatsızlığı protokol hamleleriyle belli ettiğini belirten İrfan Sapmaz, "Netanyahu 13 ayda 7 defa gelmiş, Donald Trump da adeta 'Bıktım' diyor. Programında biz en azından öğle yemeği görmedik. Daha önceki programlarında öğle yemeği vardı, hepsini izledim ben biliyorsun Hikmet. Basın toplantısı da yok, Trump bu kez basına kapalı tuttu. Amerikan sisteminde bir Başkan dünyaya mesaj vermek istese bunu basın önünde yapar ama şu anda görünen programda hiçbir şey yok." sözleriyle diplomasi trafiğindeki sessizliğin altını çizdi.
NETANYAHU'NUN "İRAN TUZAĞI"
Görüşmenin ana gündem maddesi olan İran konusundaki pazarlıklara değinen Sapmaz, Netanyahu'nun ABD'yi bir savaşa çekmek istediğini vurgulayarak, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istiyor. İsrail tek başına bu saldırıyı göğüsleyemiyor, korkuyor. İran yeteri kadar tehdit derecesini yükseltti. Donald Trump'ı ikna etmeye çalışıyor ama Amerikan askeri ve politik çevrelerindeki genel kanı şu; Trump bu savaşa girmek istemiyor. Amerika'yı böyle bir bataklığın içine sokmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.