Netanyahu’dan hukuk tanımaz uçuş! Aranan katil Avrupa semalarında cirit atıyor
Gazze’de on binlerce masumun kanını döken ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası hukuka meydan okumaya devam ediyor. "Wing of Zion" isimli uçağıyla ABD’ye gitmek üzere havalanan Netanyahu, tutuklanma riskine rağmen Roma Statüsü’ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın hava sahalarını elini kolunu sallayarak kullandı. Flight Radar verileriyle anlık olarak takip edilen bu skandal uçuş, "uluslararası hukuk sadece kağıt üzerinde mi kaldı?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
Hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı, adeta tüm dünyaya "dokunulmazlık" mesajı vererek Atlas Okyanusu'na ulaştı. Flight Radar uzmanları, "Wing of Zion isimli uçağın öğle saatlerinde İsrail'den ayrıldığını ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'yu taşıdığını" ifade etti. Normal şartlarda bu topraklara ayak bastığı an tutuklanması gereken Netanyahu'nun, uçuş rotasında Avrupa'nın en önemli başkentlerinin hava sahasını tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
AVRUPA SEMALARI SAVAŞ SUÇLUSUNA AÇILDI
Netanyahu, daha önceki seyahatlerinde tutuklanma korkusuyla birçok ülkenin hava sahasından kaçarken, bu kez strateji değiştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında BM Genel Kurulu için New York'a giderken Fransa hava sahasına girmeye cesaret edemeyen Netanyahu'nun bu kez rotasına Fransa'yı da eklediği görüldü. Diplomatik kaynaklar, "Netanyahu'nun bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandığını" sözleriyle aktardı. Roma Statüsü'ne taraf olan bu ülkelerin, hava sahalarını bir savaş suçlusuna açması tepkilerin odağına oturdu.
UCM KARARI HİÇE SAYILDI
Uluslararası sistemin güvenilirliğini sarsan bu uçuş, 21 Kasım'da alınan tarihi kararın pratikteki karşılığını sorgulattı. Hatırlanacağı üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), "Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı." açıklamasını yapmıştı.