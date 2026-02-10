Netanyahu’dan hukuk tanımaz uçuş! Aranan katil Avrupa semalarında cirit atıyor

Hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı, adeta tüm dünyaya "dokunulmazlık" mesajı vererek Atlas Okyanusu'na ulaştı. Flight Radar uzmanları , "Wing of Zion isimli uçağın öğle saatlerinde İsrail'den ayrıldığını ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'yu taşıdığını" ifade etti. Normal şartlarda bu topraklara ayak bastığı an tutuklanması gereken Netanyahu'nun, uçuş rotasında Avrupa'nın en önemli başkentlerinin hava sahasını tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAF: AA

AVRUPA SEMALARI SAVAŞ SUÇLUSUNA AÇILDI

Netanyahu, daha önceki seyahatlerinde tutuklanma korkusuyla birçok ülkenin hava sahasından kaçarken, bu kez strateji değiştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında BM Genel Kurulu için New York'a giderken Fransa hava sahasına girmeye cesaret edemeyen Netanyahu'nun bu kez rotasına Fransa'yı da eklediği görüldü. Diplomatik kaynaklar, "Netanyahu'nun bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandığını" sözleriyle aktardı. Roma Statüsü'ne taraf olan bu ülkelerin, hava sahalarını bir savaş suçlusuna açması tepkilerin odağına oturdu.