İran'a saldırı planı ortaya çıktı! Netanyahu'dan savaş senaryosu paylaşımı

A Haber - Ekran Görüntüsü



"UMMAN DAĞLARI ABD GEMİLERİNE KALKAN OLUYOR"

Bölgedeki askeri hareketliliği ve topografik harita üzerinde anlatan Mete Sohtaoğlu, "Uçak gemileri sabit durmuyor, hızda ortalama 56-57 kilometre hızla sürekli zikzak çiziyor. İran'dan gelen olası bir saldırı durumunda uçak gemisi Umman'ın dağlık bölgelerine kayıyor. Bu dağlık coğrafyası, uçak hızı ve görev kontrolü İran hızlarına karşı tek bir koruma sağlıyor. Tespit edilebilmesi ve vurulabilmesini zorlaştırır." sözleriyle anında manevraları aktardı. Sohtaoğlu ayrıca, İran'ın petrol üretimi ve füze stoklarının bulunduğu gün ortaya çıktığı yığınağa dikkat çekerek, İran'ın olası bir saldırıda Amerikan üslerine ev sahipliği yapan tüm körfez ülkelerini hedef aldığını belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü



"İRAN UÇAK GEMİSİ VE FÜZELERLE YOK EDİLEMEZ"

Mete Sohtaoğlu Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından İsrail'de kabinesini toplayacağını belirterek "Netanyahu perşembe günü İsrail'e dönecek ve güvenlik kabinesine muhtemelen bir sunum ya da neyse bilgilendirme yaptıktan sonra biz net tabloyu görüyor olacağız. Ama son olarak şunu da söyleyeyim; İsrail'in ben her şekilde İran'ı vurmak isteyeceğini düşünüyorum. İran'da bir dönüşüm içerisinde doğrudur. Ama askeri bombardımanlarla İran'ı devirmek, yönetimi değiştirmek istiyor. Batı zaten hep buradan yanıldı. Bakın 47 yıllık bir sistem var İran'da. Siz üç tane uçak gemisi, iki tane füzeyle yok edemezsiniz." dedi.