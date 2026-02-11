CANLI YAYIN

İran'a saldırı planı ortaya çıktı! Netanyahu'dan savaş senaryosu paylaşımı

ABD-İran hattında nükleer müzakerelerin başlamasına rağmen Orta Doğu'da olası saldırı planı gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Trump'ın Tahran yönetimine yönelik tehditleri sürerken, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından İran'a olası saldırının senaryosunu videolu olarak paylaştı. Gözler bugün gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesine çevrilirken "Savaşın başlaması an meselesi mi?" sorusunu akıllara getirdi. A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik süreci değerlendirerek "Netanyahu İran'ı psikolojik araç olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında savaş geriliminin ardından nükleer müzakerelerden sonuç çıkmaması bölgedeki tansiyonu giderek yükseltiyor. ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yapılacağını duyurduğu müzakere görüşmelerinin 2. toplantısında İran'ın şartları kabul etmemesi durumunda tehdit ederken "İran anlaşmaya varmazsa çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesini 1 hafta öne çekerek Washington'a doğru yola çıkmasının ardından İran'a yapılacak olası saldırının videosunu paylaştı. Yer alan görüntülerde Tahran yönetiminin hangi noktalarından hedef alınacağı görülüyor.

Bebek katili Netanyahu'nun İran'a yönelik paylaştığı video, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Gazeteci Bülent Erandaç, yayınlanan animasyon videosu üzerinden Orta Doğu'da beklenen olası senaryoları değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in İran üzerindeki savaş planını değerlendiren Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, "ABD müesses nizamın bu yeni düzlemde yeniden hegemonyasını Çin'e ve Rusya'ya karşı, yükselen küresel güney karşısında inşa etmesiyle ilgili bir şey. Trump onun üzerinden yapıyor ama bu şu demek değildi. Biden zamanında farklı bir pozisyonda olduklarını da ben düşünmüyorum. Biden'ın üslubu, metodu farklıydı, Trump'ınki biraz daha farklı. Burada da tabii Netanyahu psikolojik bir araç olarak bunu kullanıyor aslında İran'a karşı. İletişim de artık bu psikolojik harplerin, psikolojik savaşların bir parçası ve hem de büyük bir parçası. İsrail bunu çok etkili bir şekilde kullanıyor." ifadelerini kullanıldı

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu İran'ın ABD uçak gemisi Abraham Lincoln üzerinden uçuşlar yaptığı ve geçtiğimiz günlerde bir İHA'nın düştüğünü hatırlatarak "ABD, Abraham Lincoln uçak gemisinin üstünde seyreden İran İHA'sını vurmuştu. Bunun bir propaganda amacı olduğunu söylemeye gerek yok. Bu bir propanganda. ABD uçak gemisi merkezli bir saldırıya işaret ediyor. Hatta ilerleyen vakitlerde Bender Abbas Limanı ya da İran'ın güneydoğusu ya da güney bölgesi olarak görebileceğimiz yerden bir füze gösterisi yapılıyor." dedi. İran'ın ABD'ye olası bir saldırı durumunda Körfez'deki üslerini hedef alacağını belirten Sohtaoğlu,"Körfez bölgesi ve ABD'nin üslerinin olduğu ülkelere ihtimaller dışına atamayacağımız bir bölge. Denize, bölgeye kıyısı olan tüm ülkelerin Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bütün ülkelerin hedef olacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki askeri hareketliliği ve topografik harita üzerinde anlatan Mete Sohtaoğlu, "Uçak gemileri sabit durmuyor, hızda ortalama 56-57 kilometre hızla sürekli zikzak çiziyor. İran'dan gelen olası bir saldırı durumunda uçak gemisi Umman'ın dağlık bölgelerine kayıyor. Bu dağlık coğrafyası, uçak hızı ve görev kontrolü İran hızlarına karşı tek bir koruma sağlıyor. Tespit edilebilmesi ve vurulabilmesini zorlaştırır." sözleriyle anında manevraları aktardı. Sohtaoğlu ayrıca, İran'ın petrol üretimi ve füze stoklarının bulunduğu gün ortaya çıktığı yığınağa dikkat çekerek, İran'ın olası bir saldırıda Amerikan üslerine ev sahipliği yapan tüm körfez ülkelerini hedef aldığını belirtti.

Mete Sohtaoğlu Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından İsrail'de kabinesini toplayacağını belirterek "Netanyahu perşembe günü İsrail'e dönecek ve güvenlik kabinesine muhtemelen bir sunum ya da neyse bilgilendirme yaptıktan sonra biz net tabloyu görüyor olacağız. Ama son olarak şunu da söyleyeyim; İsrail'in ben her şekilde İran'ı vurmak isteyeceğini düşünüyorum. İran'da bir dönüşüm içerisinde doğrudur. Ama askeri bombardımanlarla İran'ı devirmek, yönetimi değiştirmek istiyor. Batı zaten hep buradan yanıldı. Bakın 47 yıllık bir sistem var İran'da. Siz üç tane uçak gemisi, iki tane füzeyle yok edemezsiniz." dedi.

İran'ın geleceğine dair iddiaları dile getiren Gazeteci Bülent Erandaç, "Bu olası saldırıdan sonra iki ihtimal var. ABD/İsrail içeriden bir grup çıkaracak ya da İran bölünecek. Bir bölge savaşı çıkacak. Belüçistan bölünecek, Kürt bölgesi bir bambaşka noktaya gelecek." dedi. Erandaç İran'ın başkentini taşıma planını da değerlendirerek; "İran'da gelecekte bir problem tespit ettiği için başkenti aşağı çekiyorlar. Yani İran'ın "bölünürsek ne olabilir?" diye bir değerlendirme yapmışlar. O bakımdan Amerika saldırır, perişan ederse İran'da füzelerini atar. Fakat bu durum büyüyecektir. Büyüdüğü zaman buraya getireceği devirdi... devrilmesi zor, ki zaten Sayın Dışişleri Bakanı'nın verdiği mesajlar bu; "Bomba yok" diyor, "Deviremezsiniz" diyor, "Yıkamazsınız" diyor. "Böyle yıkılmaz." ifadelerini kullandı.

Bülent Erandaç İsrail'in olası bir saldırı durumundan "İran'da bir rejim değişikliği nasıl olabilir?" sorusunu yanıtlayarak "İşte burada bir anlaşma yapılsa bile gelecekte İran'ın rejimini zaten devirecekler. İçeriden bir reformist grup çıkaracaklar. Reisi'nin ölümü sonrası Pezeşkiyan'ın seçilmesi Avrupa'yla ve Amerika'yla düzenleyecekti, sıkıntıyı halledecekti. " diyerek Pezeşkiyan'ın seçilmesinin arkasında da Batı ile sorunların çatışmasının yattığını hatırlattı.

