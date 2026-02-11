İran'a saldırı planı ortaya çıktı! Netanyahu'dan savaş senaryosu paylaşımı
ABD-İran hattında nükleer müzakerelerin başlamasına rağmen Orta Doğu'da olası saldırı planı gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Trump'ın Tahran yönetimine yönelik tehditleri sürerken, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından İran'a olası saldırının senaryosunu videolu olarak paylaştı. Gözler bugün gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesine çevrilirken "Savaşın başlaması an meselesi mi?" sorusunu akıllara getirdi. A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik süreci değerlendirerek "Netanyahu İran'ı psikolojik araç olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasında savaş geriliminin ardından nükleer müzakerelerden sonuç çıkmaması bölgedeki tansiyonu giderek yükseltiyor. ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yapılacağını duyurduğu müzakere görüşmelerinin 2. toplantısında İran'ın şartları kabul etmemesi durumunda tehdit ederken "İran anlaşmaya varmazsa çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesini 1 hafta öne çekerek Washington'a doğru yola çıkmasının ardından İran'a yapılacak olası saldırının videosunu paylaştı. Yer alan görüntülerde Tahran yönetiminin hangi noktalarından hedef alınacağı görülüyor.
Bebek katili Netanyahu'nun İran'a yönelik paylaştığı video, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Gazeteci Bülent Erandaç, yayınlanan animasyon videosu üzerinden Orta Doğu'da beklenen olası senaryoları değerlendirdi.
"NETANYAHU İRAN'I PSİKOLOJİK ARAÇ OLARAK KULLANIYOR"
ABD ve İsrail'in İran üzerindeki savaş planını değerlendiren Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, "ABD müesses nizamın bu yeni düzlemde yeniden hegemonyasını Çin'e ve Rusya'ya karşı, yükselen küresel güney karşısında inşa etmesiyle ilgili bir şey. Trump onun üzerinden yapıyor ama bu şu demek değildi. Biden zamanında farklı bir pozisyonda olduklarını da ben düşünmüyorum. Biden'ın üslubu, metodu farklıydı, Trump'ınki biraz daha farklı. Burada da tabii Netanyahu psikolojik bir araç olarak bunu kullanıyor aslında İran'a karşı. İletişim de artık bu psikolojik harplerin, psikolojik savaşların bir parçası ve hem de büyük bir parçası. İsrail bunu çok etkili bir şekilde kullanıyor." ifadelerini kullanıldı
"ABD'NİN YAPMIŞ OLDUĞU TAM BİR PROPAGANDA"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu İran'ın ABD uçak gemisi Abraham Lincoln üzerinden uçuşlar yaptığı ve geçtiğimiz günlerde bir İHA'nın düştüğünü hatırlatarak "ABD, Abraham Lincoln uçak gemisinin üstünde seyreden İran İHA'sını vurmuştu. Bunun bir propaganda amacı olduğunu söylemeye gerek yok. Bu bir propanganda. ABD uçak gemisi merkezli bir saldırıya işaret ediyor. Hatta ilerleyen vakitlerde Bender Abbas Limanı ya da İran'ın güneydoğusu ya da güney bölgesi olarak görebileceğimiz yerden bir füze gösterisi yapılıyor." dedi. İran'ın ABD'ye olası bir saldırı durumunda Körfez'deki üslerini hedef alacağını belirten Sohtaoğlu,"Körfez bölgesi ve ABD'nin üslerinin olduğu ülkelere ihtimaller dışına atamayacağımız bir bölge. Denize, bölgeye kıyısı olan tüm ülkelerin Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bütün ülkelerin hedef olacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.