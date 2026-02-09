Katil Netanyahu ABD yolcusu: İran’ı tek başına mı vuracak?

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, gözler hem Umman'daki müzakere trafiğine hem de Washington'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Ancak İsrail'in her fırsatta ABD'ye "İran'a saldırı" çağrısı yapması, bölgede savaş senaryolarını yeniden güçlendirdi. Bu kritik süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi ise "İran'a yönelik yeni bir operasyon mu geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Netanyahu'nun Washington ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas olmadığını vurgulayarak, İran'a yönelik bir askeri operasyon ihtimalinin halen güçlü şekilde masada durduğunu söyledi.

WASHİNGTON'DA KRİTİK ZİRVE! SAVAŞ İHTİMALİ MASADA
"İRAN'A YÖNELİK AMERİKAN YA DA ORTAK İSRAİL-AMERİKAN OPERASYONU HÂLÂ GÜNDEMDE"

Akgün, İran'a karşı olası bir ABD operasyonunun ya da İsrail-ABD ortak saldırısının, bölgenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Akgün, geçtiğimiz hafta cuma günü Umman'da İran ve ABD heyetlerinin görüştüğünü hatırlatarak, bu temaslardan çıkan tek sonucun "görüşmelerin devamı" olduğunu söyledi.

Ancak Akgün'e göre, müzakerelerin sürmesi saldırı ihtimalini ortadan kaldırmıyor:

"Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu tip ziyaretler çok önemli konularda ve çok önemli zamanlarda yapılır. Trump'la bir araya gelecek. Ben inşallah yanılırım ama İran'a yönelik operasyonun hâlâ çok güçlü bir olasılık olarak masada durduğunu düşünüyorum."

"İRAN'IN TAVRI DA SALDIRIYI DAVET EDİYOR GİBİ"

Murat Akgün değerlendirmesinde dikkat çeken bir ifadeye daha yer verdi. İran'ın bazı adımlarının "adeta saldırıya uğramak için elinden geleni yapar" görüntüsü verdiğini belirten Akgün, bu durumun askeri operasyon ihtimalini artırdığını dile getirdi.

Akgün, "Tüm bunları üst üste koyduğumuzda operasyon olasılığı gündemdeki önemini koruyor" dedi.

"BÖLGE ÇOK ACI ÇEKTİ… FİLİSTİN'DE SOYKIRIM HÂLÂ SÜRÜYOR"

Akgün, Ortadoğu'nun son 15-20 yılda büyük savaşlar ve büyük yıkımlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Filistin'de yaşananların bir "soykırım" olarak tarihe geçtiğini söyleyen Akgün, bunun hâlâ devam ettiğini vurgulayarak, bölgede yeni bir savaşın daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

"ABD KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERDİKÇE İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SÜRECEK"

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İsrail'in saldırgan politikalarının en büyük dayanağının ABD desteği olduğunu belirtti.

Akgün'e göre, Washington'un "kayıtsız şartsız desteği" sürdüğü müddetçe İsrail'in komşularına ve daha geniş bölgeye yönelik saldırganlığı da devam edecek:

"ABD'nin kayıtsız şartsız desteği devam ettiği sürece İsrail'in komşularına ve daha geniş bir bölgeye yönelik sınır tanımaz saldırganlığı devam edecek."

NETANYAHU'NUN "MISIR" ÇIKIŞI: "SIRA MISIR'A MI GELDİ?"

Murat Akgün, Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı dikkat çekici bir açıklamayı da gündeme taşıdı.

Akgün'ün aktardığına göre Netanyahu, Mısır ordusunun güçlendiğini söylemiş ve İsrail'in bu duruma "dikkatli olması gerektiğini" ifade etmişti.

Bu çıkışın bölgede yeni hedeflerin gündeme gelebileceğini gösterdiğini belirten Akgün, şu soruyu sordu:

"Nasıl yani? İran bitti, Filistin bitti, her şey bitti, sıra Mısır'a mı geldi?"

"İSRAİL BÖLGEDE RAKİP GÜÇ İSTEMİYOR, ÜLKELERİN PARÇALANMASINI İSTİYOR"

A Haber'deki değerlendirmesinde Akgün, İsrail'in bölgesel stratejisini sert ifadelerle analiz etti.

İsrail'in bölgede kendisine rakip olabilecek hiçbir ülke istemediğini savunan Akgün, hedefin Ortadoğu'daki ülkelerin Irak örneğinde olduğu gibi parçalanması olduğunu dile getirdi.

Bu yaklaşımın Suriye'de de denendiğini söyleyen Akgün, Türkiye'nin varlığı nedeniyle İsrail'in bu planda başarılı olamadığını belirtti.

"İSRAİL'İN HEDEFİ TEK NÜKLEER GÜÇ OLMAK"

Akgün'e göre İsrail'in asıl amacı, bölgede kendisini tehdit edebilecek hiçbir güç bırakmamak ve tek nükleer güç olarak kalmak.

İran'ın nükleer kapasitesinin sürekli gündeme getirildiğini ancak İsrail'in sahip olduğu nükleer gücün görmezden gelindiğini belirten Akgün şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer güce sahip olmamasından bahsedilirken İsrail'in nükleer güce sahip olduğu göz ardı ediliyor. Bunu kimse konuşmak istemiyor."

Akgün, "İran nükleer güce sahip olmasın" denilirken İsrail'in nükleer kapasitesine dair sessizliğin çifte standart oluşturduğunu söyledi.

"TRUMP, İRAN'A 'İKİ HEDEFİ VURALIM, SİZ DE KARŞILIK VERİN' MESAJI MI GÖNDERDİ?"

Akgün'ün yayında aktardığı en dikkat çekici detaylardan biri ise İran medyasında yer aldığı iddia edilen bir bilgi oldu.

Akgün'e göre İran kaynaklı haberlerde, Umman görüşmelerinden önce Trump'ın üçüncü bir ülke aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Bu iddiaya göre Trump'ın İran'a, "Biz bir iki hedefi vuralım, siz de karşılık verin ve bu iş kapansın" dediği ileri sürüldü.

Akgün bu bilginin kesinliğini teyit edemeyeceğini belirterek, "ne kadar güvenilir bilemiyorum ama not düşmekte yarar var" ifadelerini kullandı.

"SADECE HAVA SALDIRISIYLA İSTENEN SONUCA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Akgün'e göre bugüne kadar yapılan saldırılar İran'da "rejim değişikliği" gibi hedeflenen sonuçları ortaya çıkarmadı.

Bu nedenle sadece hava saldırılarıyla kesin sonucun alınamayacağını belirten Akgün, kara savaşının gerekliliğine dikkat çekti.

Ancak İsrail ve ABD'nin bunu göze almasının zor olduğunu da ifade etti:

"Sadece hava saldırılarıyla net bir sonuca varmak mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bir kara savaşı elzem gözüküyor. Peki İsrail ve ABD bunu göze alabilir mi? Açıkçası çok şüpheliyim."

"İRAN İÇİN DIŞ DÜŞMAN İÇ POLİTİKADA FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR"

Akgün, İran'ın sosyal ve ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını da vurguladı.

Bu ortamda güçlü bir dış düşman algısının İran iç politikası açısından "iç cepheyi güçlendirme" fırsatı oluşturabileceğini belirten Akgün, bu durumun gerilimi daha da tırmandırabileceğini söyledi.

"ASKERİ OPERASYON SEÇENEĞİ HÂLÂ DAHA AĞIR BASIYOR"

Akgün, tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğinde, müzakere masası kurulmuş olsa da askeri operasyon ihtimalinin daha güçlü göründüğünü dile getirdi.

Akgün'e göre ilk aşamada bir hava operasyonu gündeme gelebilir ve İran'ın buna karşılık vermesiyle bölge yeni bir şiddet sarmalına sürüklenebilir.

"Ben inşallah yanılırım ama hâlâ bir askeri operasyon seçeneği daha ağırlıklı gözüküyor… Maalesef İran üzerinden bölgenin bir başka şiddet sarmalına evrildiğini düşünüyorum."

BÖLGEDE YENİ SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret, Trump ile görüşmesi ve Umman'daki diplomatik temasların belirsizliği, Ortadoğu'da tansiyonu daha da yükseltmiş durumda.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün değerlendirmelerine göre, savaş ihtimali masadan kalkmış değil. Aksine Washington'daki kritik zirve, İran'a yönelik operasyon senaryolarını daha da güçlendirmiş görünüyor.

