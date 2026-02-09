Katil Netanyahu ABD yolcusu: İran’ı tek başına mı vuracak?

A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Netanyahu'nun Washington ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas olmadığını vurgulayarak, İran'a yönelik bir askeri operasyon ihtimalinin halen güçlü şekilde masada durduğunu söyledi.

"İRAN'A YÖNELİK AMERİKAN YA DA ORTAK İSRAİL-AMERİKAN OPERASYONU HÂLÂ GÜNDEMDE"

Akgün, İran'a karşı olası bir ABD operasyonunun ya da İsrail-ABD ortak saldırısının, bölgenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Akgün, geçtiğimiz hafta cuma günü Umman'da İran ve ABD heyetlerinin görüştüğünü hatırlatarak, bu temaslardan çıkan tek sonucun "görüşmelerin devamı" olduğunu söyledi.

Ancak Akgün'e göre, müzakerelerin sürmesi saldırı ihtimalini ortadan kaldırmıyor:

"Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu tip ziyaretler çok önemli konularda ve çok önemli zamanlarda yapılır. Trump'la bir araya gelecek. Ben inşallah yanılırım ama İran'a yönelik operasyonun hâlâ çok güçlü bir olasılık olarak masada durduğunu düşünüyorum."