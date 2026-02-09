Katil Netanyahu ABD yolcusu: İran’ı tek başına mı vuracak?
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, gözler hem Umman'daki müzakere trafiğine hem de Washington'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Ancak İsrail'in her fırsatta ABD'ye "İran'a saldırı" çağrısı yapması, bölgede savaş senaryolarını yeniden güçlendirdi. Bu kritik süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi ise "İran'a yönelik yeni bir operasyon mu geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.
A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Netanyahu'nun Washington ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas olmadığını vurgulayarak, İran'a yönelik bir askeri operasyon ihtimalinin halen güçlü şekilde masada durduğunu söyledi.
"İRAN'A YÖNELİK AMERİKAN YA DA ORTAK İSRAİL-AMERİKAN OPERASYONU HÂLÂ GÜNDEMDE"
Akgün, İran'a karşı olası bir ABD operasyonunun ya da İsrail-ABD ortak saldırısının, bölgenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini ifade etti.
Akgün, geçtiğimiz hafta cuma günü Umman'da İran ve ABD heyetlerinin görüştüğünü hatırlatarak, bu temaslardan çıkan tek sonucun "görüşmelerin devamı" olduğunu söyledi.
Ancak Akgün'e göre, müzakerelerin sürmesi saldırı ihtimalini ortadan kaldırmıyor:
"Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu tip ziyaretler çok önemli konularda ve çok önemli zamanlarda yapılır. Trump'la bir araya gelecek. Ben inşallah yanılırım ama İran'a yönelik operasyonun hâlâ çok güçlü bir olasılık olarak masada durduğunu düşünüyorum."
"İRAN'IN TAVRI DA SALDIRIYI DAVET EDİYOR GİBİ"
Murat Akgün değerlendirmesinde dikkat çeken bir ifadeye daha yer verdi. İran'ın bazı adımlarının "adeta saldırıya uğramak için elinden geleni yapar" görüntüsü verdiğini belirten Akgün, bu durumun askeri operasyon ihtimalini artırdığını dile getirdi.
Akgün, "Tüm bunları üst üste koyduğumuzda operasyon olasılığı gündemdeki önemini koruyor" dedi.
"BÖLGE ÇOK ACI ÇEKTİ… FİLİSTİN'DE SOYKIRIM HÂLÂ SÜRÜYOR"
Akgün, Ortadoğu'nun son 15-20 yılda büyük savaşlar ve büyük yıkımlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.
Filistin'de yaşananların bir "soykırım" olarak tarihe geçtiğini söyleyen Akgün, bunun hâlâ devam ettiğini vurgulayarak, bölgede yeni bir savaşın daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
"ABD KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERDİKÇE İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SÜRECEK"
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İsrail'in saldırgan politikalarının en büyük dayanağının ABD desteği olduğunu belirtti.
Akgün'e göre, Washington'un "kayıtsız şartsız desteği" sürdüğü müddetçe İsrail'in komşularına ve daha geniş bölgeye yönelik saldırganlığı da devam edecek:
"ABD'nin kayıtsız şartsız desteği devam ettiği sürece İsrail'in komşularına ve daha geniş bir bölgeye yönelik sınır tanımaz saldırganlığı devam edecek."
NETANYAHU'NUN "MISIR" ÇIKIŞI: "SIRA MISIR'A MI GELDİ?"
Murat Akgün, Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı dikkat çekici bir açıklamayı da gündeme taşıdı.
Akgün'ün aktardığına göre Netanyahu, Mısır ordusunun güçlendiğini söylemiş ve İsrail'in bu duruma "dikkatli olması gerektiğini" ifade etmişti.
Bu çıkışın bölgede yeni hedeflerin gündeme gelebileceğini gösterdiğini belirten Akgün, şu soruyu sordu:
"Nasıl yani? İran bitti, Filistin bitti, her şey bitti, sıra Mısır'a mı geldi?"