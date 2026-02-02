CANLI YAYIN

Trump’tan Epstein iddialarına sert tepki: O adaya hiç gitmedim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Trump’tan Epstein iddialarına sert tepki: O adaya hiç gitmedim

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili olarak Grammy Ödülleri yayını sırasında kendisi hakkında dile getirilen iddialara sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi. Trump, Epstein Adası’na gittiği yönündeki ifadeleri “yalan ve iftira” olarak niteledi.

Trump, Grammy Ödülleri töreninde sunucu Trevor Noah'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, kendisiyle ilgili dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiği yönündeki ifadelerin yanlış olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bill Clinton adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na hiç gitmedim, oraya yakın bir yerde dahi bulunmadım. Bu akşamki yalan ve iftira dolu açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil hiç kimse beni oraya gitmekle suçlamamıştı."

GRAMMY ÖDÜLLERİ VE CBS'E SERT SÖZLER

Trump, açıklamasında Grammy Ödülleri'ni ve törenin yayıncısı CBS'i de hedef aldı. Ödül törenini "izlenemez" olarak nitelendiren Trump, CBS'in bu yayını artık ekranlarında taşımıyor olmasının "şans" olduğunu savundu. Törenin sunucusu Trevor Noah için de ağır ifadeler kullanan Trump, Noah'ı düşük reytinglerle anılan Oscar törenlerinin sunucusu Jimmy Kimmel ile kıyasladı.

Komedyen Sunucu Trevor Noah Grammy Ödül Töreni'nde (REUTERS)Komedyen Sunucu Trevor Noah Grammy Ödül Töreni'nde (REUTERS)

HUKUKİ ADIM SİNYALİ

Trump, kendisi hakkında dile getirilen ifadelerin "iftira" olduğunu belirterek hukuki yollara başvurabileceğinin sinyalini verdi. Açıklamasında, Trevor Noah'a karşı dava açabileceğini ifade eden Trump, daha önce benzer davalarda elde edilen sonuçlara da atıfta bulundu.

"Avukatlarımı devreye sokup bu zavallı ve yeteneksiz sunucuya karşı dava açacağım. Bunun nasıl sonuçlandığını George Slopadopolus'a ve CBS'e sorun."

"HAZIR OL" MESAJI

Trump, açıklamasını Trevor Noah'a yönelik doğrudan bir mesajla tamamladı ve sürecin kendisi için "eğlenceli" olacağını ifade etti.

"Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim."

Yayınlanan Epstein dosyası Norveç kraliyetini sarstı!Yayınlanan Epstein dosyası Norveç kraliyetini sarstı! YAYINLANAN EPSTEİN DOSYASI NORVEÇ KRALİYETİNİ SARSTI!
Ünlü tanıtımcı Siegalden Epsteine kan donduran e-postaÜnlü tanıtımcı Siegalden Epsteine kan donduran e-posta ÜNLÜ TANITIMCI SİEGAL'DEN EPSTEİN'E KAN DONDURAN E-POSTA
Hindu Başbakan Modinin adı Epstein skandalına karıştı!Hindu Başbakan Modinin adı Epstein skandalına karıştı! HİNDU BAŞBAKAN MODİ'NİN ADI EPSTEİN SKANDALINA KARIŞTI!
İngilterede Epstein skandalı büyüyor!İngilterede Epstein skandalı büyüyor! İNGİLTERE'DE EPSTEİN SKANDALI BÜYÜYOR!
Epstein dosyasında Elon Musk detayı: Adaya ne zaman gidelim?Epstein dosyasında Elon Musk detayı: Adaya ne zaman gidelim? EPSTEİN DOSYASINDA "ELON MUSK" DETAYI: ADAYA NE ZAMAN GİDELİM?
Trump ve sapık Epsteinın arasını bozan skandal olay!Trump ve sapık Epsteinın arasını bozan skandal olay! TRUMP VE SAPIK EPSTEİN'IN ARASINI BOZAN SKANDAL OLAY!
Epsteinin son günlerine dair ürpertici ayrıntılar ortaya çıktı!Epsteinin son günlerine dair ürpertici ayrıntılar ortaya çıktı! EPSTEİN'İN SON GÜNLERİNE DAİR ÜRPERTİCİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI!

#Bill Clinton #Jeffrey Epstein #Jimmy Kimmel #Donald Trump #ABD
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın