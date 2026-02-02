Trump’tan Epstein iddialarına sert tepki: O adaya hiç gitmedim
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili olarak Grammy Ödülleri yayını sırasında kendisi hakkında dile getirilen iddialara sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi. Trump, Epstein Adası’na gittiği yönündeki ifadeleri “yalan ve iftira” olarak niteledi.
Trump, Grammy Ödülleri töreninde sunucu Trevor Noah'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, kendisiyle ilgili dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiği yönündeki ifadelerin yanlış olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bill Clinton adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na hiç gitmedim, oraya yakın bir yerde dahi bulunmadım. Bu akşamki yalan ve iftira dolu açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil hiç kimse beni oraya gitmekle suçlamamıştı."
GRAMMY ÖDÜLLERİ VE CBS'E SERT SÖZLER
Trump, açıklamasında Grammy Ödülleri'ni ve törenin yayıncısı CBS'i de hedef aldı. Ödül törenini "izlenemez" olarak nitelendiren Trump, CBS'in bu yayını artık ekranlarında taşımıyor olmasının "şans" olduğunu savundu. Törenin sunucusu Trevor Noah için de ağır ifadeler kullanan Trump, Noah'ı düşük reytinglerle anılan Oscar törenlerinin sunucusu Jimmy Kimmel ile kıyasladı.
HUKUKİ ADIM SİNYALİ
Trump, kendisi hakkında dile getirilen ifadelerin "iftira" olduğunu belirterek hukuki yollara başvurabileceğinin sinyalini verdi. Açıklamasında, Trevor Noah'a karşı dava açabileceğini ifade eden Trump, daha önce benzer davalarda elde edilen sonuçlara da atıfta bulundu.
"Avukatlarımı devreye sokup bu zavallı ve yeteneksiz sunucuya karşı dava açacağım. Bunun nasıl sonuçlandığını George Slopadopolus'a ve CBS'e sorun."
"HAZIR OL" MESAJI
Trump, açıklamasını Trevor Noah'a yönelik doğrudan bir mesajla tamamladı ve sürecin kendisi için "eğlenceli" olacağını ifade etti.
"Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim."