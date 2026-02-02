Trump’tan Epstein iddialarına sert tepki: O adaya hiç gitmedim

Trump, Grammy Ödülleri töreninde sunucu Trevor Noah'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, kendisiyle ilgili dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiği yönündeki ifadelerin yanlış olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bill Clinton adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na hiç gitmedim, oraya yakın bir yerde dahi bulunmadım. Bu akşamki yalan ve iftira dolu açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil hiç kimse beni oraya gitmekle suçlamamıştı."

GRAMMY ÖDÜLLERİ VE CBS'E SERT SÖZLER

Trump, açıklamasında Grammy Ödülleri'ni ve törenin yayıncısı CBS'i de hedef aldı. Ödül törenini "izlenemez" olarak nitelendiren Trump, CBS'in bu yayını artık ekranlarında taşımıyor olmasının "şans" olduğunu savundu. Törenin sunucusu Trevor Noah için de ağır ifadeler kullanan Trump, Noah'ı düşük reytinglerle anılan Oscar törenlerinin sunucusu Jimmy Kimmel ile kıyasladı.